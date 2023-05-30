До 3600 гривень на місяць: хто з українців може щомісяця отримувати виплату від держави

Виплати передбачені лише для однієї категорії громадян

Українці продовжують отримувати різні види допомоги від держави й одним із таких є виплата у розмірі до 3600 гривень. Вона призначена для малозабезпечених сімей.

Про це розповіли юристи Координаційного центру щодо надання безкоштовної правової допомоги на своєму сайті.

За їхніми словами, отримати фінансову допомогу можуть сім’ї, сукупний дохід на місяць яких становить нижче за гарантований прожитковий мінімум. Сьогодні він становить 2589 гривень на одну особу.

Призначення виплат проводиться в органах Соцзахисту, виконавчих органах місцевої влади чи ЦНАП за місцем проживання. Допомога може бути призначена на 6 місяців із можливістю продовження.

Які документи потрібні для отримання допомоги

заява встановленої форми;

декларація про доходи та майнове становище;

паспорт;

Довідка про доходи;

довідка про взяття на облік ВПО (для переселенців);

довідка про участь в АТО, у здійсненні заходів щодо забезпечення національної безпеки та оборони у Донецькій та Луганській областях (за наявності);

посвідчення учасника бойових дій (за наявності).

На яку суму виплат можуть розраховувати українці

1207 грн — для працездатних;

— для працездатних; 2093 грн — для непрацюючих та осіб з інвалідністю;

— для непрацюючих та осіб з інвалідністю; 2953 грн – для дітей до 6 років;

– для дітей до 6 років; 3682 грн – для дітей до 18 років;

– для дітей до 18 років; 3489 грн — для осіб до 23 років (за умови навчання).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що одна з категорій українців може претендувати на отримання виплати у розмірі 27 тисяч гривень.