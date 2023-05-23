Новая помощь от государства: некоторым украинцам будут выдавать по 27 тысяч гривен

Программа создана для того, чтобы поддержать конкурентноспособность украинцев на рынке труда

Украина, не смотря на полномасштабную войну, продолжает оказывать помощь своим гражданам. Новый вид кэш-поддержки будут оказывать украинские центры занятости.

Об этом сообщает CXID.info.

Речь идет о финансовой помощи безработным в размере 27 тысяч гривен. Однако, полученные средства украинцы смогут использовать лишь на оплату учебы в профессионально-технических и высших учебных заведениях Украины.

Отмечается, что программа создана для того, чтобы поддержать конкурентноспособность украинцев на рынке труда. Таким образом, граждане могут пройти предподготовку или же повышение квалификации одной из семидесяти профессий и специальностей.

Финансовая помощь поступит в виде ваучера, который будет отличаться по своей стоимости. Вместе с тем, сумма ваучера не должна превышать десятикратный размер прожиточного минимума для трудоспособных граждан, то есть 26 800 гривен. Если же стоимость обучения будет превышать размер ваучера, то разницу должен перекрыть получатель помощи или же его работодатель.

Ваучер могут получить лишь при следующих условиях:

есть профессионально-техническое или же высшее образование;

он зарегистрирован в службе занятости как безработный;

не проходил переподготовку по направлению службы занятости.

Как получить помощь от государства

Для того,чтобы получить данный вид материальной помощи, необходимо подать заявление на получения ваучера в любое отделение Центра занятости. Также необходимо предоставить следующие документы:

паспорт гражданина Украина;

трудовую книгу;

регистрационный номер учетной книжки налогоплательщика;

документ о полученном образовании.

Далее необходимо выбрать город и форму обучения. На протяжении пяти рабочих дней необходимо получить ваучер в Центре занятости. На протяжении трех месяцев (90 дней) после этого составляется договор с учебным заведением о прохождении обучения.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам хотят раздать по 6 тысяч гривен от благотворительной организации.

Также мы сообщали, что украинские семьи могут получить 10 тысяч гривен.