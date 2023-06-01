Украинцам выплатят по 100 тысяч гривен: кто может претендовать на помощь от государства

В Минреитеграции назвали категории украинцев, для которых предусмотрена данная помощь

Украинцы могут получить помощь от государства в размере 100 гривен. Однако рассчитывать на получение данного вида выплат могут лишь несколько категорий граждан.

Об этом сообщают в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины

Так, претендовать на выплаты могут освобожденные из российского плена граждане, а также 301 семья лиц, незаконно лишенных свободы российской федерацией.

"Еще 235 освобожденных из российского плена смогут получить по 100 тысяч гривен государственной помощи. Из них – 84 человека из села Ягодное на Черниговщине, которых оккупанты почти месяц удерживали в подвале школы в марте 2022 года", — говорится в сообщении.

Минреинтеграции перечислит деньги после того, как получит от них заявление и ряд необходимых документов.

Отмечается, что факты лишения этих граждан свободы в результате вооруженной агрессии рф были установлены соответствующей Комиссией при Минреинтеграции 30 мая.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинские семьи могут получать новый вид государственной помощи в размере до 20 тысяч гривен. Однако выплаты предусмотрены только для жителей трех областей Украины.