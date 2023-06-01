Українцям виплатять по 100 тисяч гривень: хто може претендувати на допомогу від держави

У Мінреінтеграції назвали категорії українців, для яких передбачена дана допомога

Українці можуть одержати допомогу від держави у розмірі 100 гривень. Проте розраховувати отримання цього виду виплат можуть лише кілька категорій громадян.

Про це повідомляють у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Так, претендувати на виплати можуть звільнені з російського полону громадяни, а також 301 сім’я осіб, які незаконно позбавлені волі російською федерацією.

"Ще 235 звільнених із російського полону зможуть отримати по 100 тисяч гривень державної допомоги. З них – 84 особи з села Ягідне на Чернігівщині, яких окупанти майже місяць утримували у підвалі школи у березні 2022 року", — йдеться у повідомленні.

Мінреінтеграції перерахує гроші після того, як отримає від них заяву та низку необхідних документів.

Наголошується, що факти позбавлення цих громадян свободи внаслідок збройної агресії росії були встановлені відповідною Комісією при Мінреінтеграції 30 травня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українські сім’ї можуть набувати нового виду державної допомоги у розмірі до 20 тисяч гривень. Проте виплати передбачено лише для мешканців трьох областей України.