Перенесли на велике свято: яку надбавку отримає частина пенсіонерів до Дня Незалежності України

Термін цьогорічної виплати для пенсіонерів зміниться

Пенсіонери, які мають особливі заслуги перед країною, мають право на виплату, до того ж, влітку на додаткові гроші чекатимуть ветерани Другої світової війни.

Як повідомляє НаПенсії, цю виплату українці отримають у серпні.

На сайті роз'яснюється, що ветерани війни, а також учасники війни та жертви нацистських переслідувань отримували одноразову доплату до пенсії, яку нараховували до Дня Перемоги 9 травня. Однак тепер дату сплачення коштів перенесли до Дня Незалежності України.

Тож, в серпні більшість пенсіонерів можуть розраховувати на додаткові кошти, але розмір доплат ще не відомий. Уряд поки що порівнює свої фінансові можливості з чисельністю одержувачів. Причому з початком війни одержувачів таких виплат стало більше, ніж було до війни. До того ж, кількість інвалідів війни в країні збільшується з кожним днем. Однак є надія, що суми цього року, принаймні, не будуть нижчими, ніж були у 2022.

Які були доплати до пенсії рік тому:

особам з інвалідністю І групи – 4421 гривня;

ІІ групи – 3 906 гривень;

ІІІ групи – 3 391 гривня;

учасникам, що постраждали від бойових дій та учасникам Революції Гідності – 1 491 гривня;

особам, які мають особливі заслуги перед державою – 4 421 гривня;

членам сімей загиблих – 966 гривень;

учасникам війни – 612 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про нові спеціальні пенсії для осіб, які мають статус борців за незалежність.