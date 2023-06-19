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Перенесли на большой праздник: какую надбавку получит часть пенсионеров ко Дню Независимости Украины

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Выплата ко Дню Независимости Украины Новость обновлена 19 июня 2023, 17:27
Выплата ко Дню Независимости Украины. Фото ukrainianwall

Срок выплаты для пенсионеров изменится в этом году

Пенсионеры, имеющие особые заслуги перед страной, имеют право на выплату, к тому же летом дополнительных денег будут ждать ветераны Второй мировой войны.

Как сообщает НаПенсия, эту выплату украинцы получат в августе.

На сайте разъясняется, что ветераны войны, а также участники войны и жертвы нацистских преследований получали одноразовую доплату к пенсии, которую начисляли ко Дню Победы 9 мая. Однако теперь дату уплаты средств перенесли ко Дню Независимости Украины.

В августе большинство пенсионеров могут рассчитывать на дополнительные средства, но размер доплат еще не известен. Правительство пока сравнивает свои финансовые возможности с численностью получателей. Причем с началом войны получателей таких выплат стало больше, чем было до войны. К тому же количество инвалидов войны в стране увеличивается с каждым днем. Однако есть надежда, что суммы в этом году, по крайней мере, не будут ниже, чем были в 2022 году.

Какие были доплаты к пенсии год назад:

  • лицам с инвалидностью I группы – 4421 гривна;
  • ІІ группы – 3 906 гривен;
  • ІІІ группы – 3 391 гривна;
  • участникам, пострадавшим от боевых действий и участникам Революции Достоинства – 1491 гривна;
  • лицам, имеющим особые заслуги перед государством – 4421 гривна;
  • членам семей погибших – 966 гривен;
  • участникам войны – 612 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о новых специальных пенсиях для лиц, имеющих статус борцов за независимость.

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#День Независимости #Пенсионеры #Пенсии #Выплаты