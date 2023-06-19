Перенесли на большой праздник: какую надбавку получит часть пенсионеров ко Дню Независимости Украины

Срок выплаты для пенсионеров изменится в этом году

Пенсионеры, имеющие особые заслуги перед страной, имеют право на выплату, к тому же летом дополнительных денег будут ждать ветераны Второй мировой войны.

Как сообщает НаПенсия, эту выплату украинцы получат в августе.

На сайте разъясняется, что ветераны войны, а также участники войны и жертвы нацистских преследований получали одноразовую доплату к пенсии, которую начисляли ко Дню Победы 9 мая. Однако теперь дату уплаты средств перенесли ко Дню Независимости Украины.

В августе большинство пенсионеров могут рассчитывать на дополнительные средства, но размер доплат еще не известен. Правительство пока сравнивает свои финансовые возможности с численностью получателей. Причем с началом войны получателей таких выплат стало больше, чем было до войны. К тому же количество инвалидов войны в стране увеличивается с каждым днем. Однако есть надежда, что суммы в этом году, по крайней мере, не будут ниже, чем были в 2022 году.

Какие были доплаты к пенсии год назад:

лицам с инвалидностью I группы – 4421 гривна;

ІІ группы – 3 906 гривен;

ІІІ группы – 3 391 гривна;

участникам, пострадавшим от боевых действий и участникам Революции Достоинства – 1491 гривна;

лицам, имеющим особые заслуги перед государством – 4421 гривна;

членам семей погибших – 966 гривен;

участникам войны – 612 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о новых специальных пенсиях для лиц, имеющих статус борцов за независимость.