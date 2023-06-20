Дополнительные деньги от государства: кто из украинцев может получить соцвыплаты

Одна категория граждан Украины имеет право получить выплату от государства

В Украине лица с инвалидностью I или II группы в результате войны будут иметь право на выплату от Красного Креста. Однако лицам с инвалидностью III группы будут начисляться дополнительные деньги от государства.

Об этом сообщает издание Факты.

На сайте разъясняется, что размер зависит от группы инвалидности лица.

Если человеку назначают III группу, он имеет право на пенсию в связи с инвалидностью. Выплата зависит от страхового стажа или возраста. Чтобы получить группу, человеку необходимо обратиться в органы медико-социальной экспертизы Министерства здравоохранения Украины. Специалисты определят степень ограничения жизнедеятельности, причину, время наступления и прочее.

К тому же, независимо от группы, раз в год лицо с инвалидностью должно проходить повторную комиссию. Это касается и детей с инвалидностью. Заявление о назначении пенсии подают в Пенсионный фонд Украины не позднее чем через три месяца со дня установления инвалидности.

Какую сумму получат лица с инвалидностью III группы и страховым стажем от 1 до 14 лет

Вышеупомянутые украинцы получают 50% пенсии по возрасту и размер выплаты будет зависеть от стажа и зарплаты, то есть для каждого пенсионера индивидуально. Минимальный размер пенсий в связи с инвалидностью III группы – 2093 грн (для лиц, работающих).

Следует сказать, что такая выплата не предоставляется тем лицам, которые имеют инвалидность III группы из-за войны.

Какие еще деньги могут получить лица с инвалидностью III группы

"К государственной социальной помощи назначаются льготы, касающиеся времени для отдыха. Например, лица с инвалидностью III группы имеют ежегодный основной отпуск на 2 дня длиннее, а для инвалидов войны предоставляется дополнительный отпуск с сохранением зарплаты — 14 календарных дней в году", — говорится на сайте.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что некоторые украинцы получали одноразовую доплату к пенсии, которую начисляли ко Дню Победы 9 мая. Однако теперь дату уплаты средств перенесли ко Дню Независимости Украины.