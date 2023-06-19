От 4500 до 5600 гривен: кому государство начислит социальную помощь и от чего она зависит

Финансовую поддержку могут получить только некоторые украинцы

Малообеспеченные семьи в Украине могут получить выплату от государства, к тому же есть возможность социальной помощи в случае тяжелой болезни у ребенка.

Как сообщает юрист БФ "Право на защиту" Олег Голев для Юридического советника для ВПЛ, существует восемь обстоятельств, по которым родители могут получить социальную выплату.

Из-за каких болезней у ребенка государство начислит родителям выплату:

тяжелые перинатальные поражения нервной системы,

тяжелые врожденные пороки развития,

орфанные (редкие) заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич,

тяжелые психические расстройства,

сахарный диабет I типа (инсулинозависимый),

острые или хронические заболевания почек IV степени;

тяжелая травма(ы),

дети, нуждающиеся в трансплантации органа, паллиативной помощи.

Гарантии, предусмотренные для родителей с тяжелобольным детьми:

право на государственную социальную помощь в размере 4544 грн (на детей до 6 лет) и 5666 грн (на детей от 6 до 18 лет);

право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации, гарантируемой родителям, опекунам, попечителям, приемным родителям, родителям-воспитателям;

право на увольнение с военной службы в связи с воспитанием ребенка с тяжелым заболеванием. Причем право на увольнение имеют оба родителя, если оба служат;

право на пересечение границы как сопровождающего ребенка с тяжелым заболеванием или право на выезд за границу к своему ребенку, если он уже находится за границей;

право на длительный отпуск без сохранения заработной платы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о возможности получения экстренной материальной помощи в двух случаях.