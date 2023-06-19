От 4500 до 5600 гривен: кому государство начислит социальную помощь и от чего она зависит
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Финансовую поддержку могут получить только некоторые украинцы
Малообеспеченные семьи в Украине могут получить выплату от государства, к тому же есть возможность социальной помощи в случае тяжелой болезни у ребенка.
Как сообщает юрист БФ "Право на защиту" Олег Голев для Юридического советника для ВПЛ, существует восемь обстоятельств, по которым родители могут получить социальную выплату.
Из-за каких болезней у ребенка государство начислит родителям выплату:
- тяжелые перинатальные поражения нервной системы,
- тяжелые врожденные пороки развития,
- орфанные (редкие) заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич,
- тяжелые психические расстройства,
- сахарный диабет I типа (инсулинозависимый),
- острые или хронические заболевания почек IV степени;
- тяжелая травма(ы),
- дети, нуждающиеся в трансплантации органа, паллиативной помощи.
Гарантии, предусмотренные для родителей с тяжелобольным детьми:
- право на государственную социальную помощь в размере 4544 грн (на детей до 6 лет) и 5666 грн (на детей от 6 до 18 лет);
- право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации, гарантируемой родителям, опекунам, попечителям, приемным родителям, родителям-воспитателям;
- право на увольнение с военной службы в связи с воспитанием ребенка с тяжелым заболеванием. Причем право на увольнение имеют оба родителя, если оба служат;
- право на пересечение границы как сопровождающего ребенка с тяжелым заболеванием или право на выезд за границу к своему ребенку, если он уже находится за границей;
- право на длительный отпуск без сохранения заработной платы.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о возможности получения экстренной материальной помощи в двух случаях.