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От 4500 до 5600 гривен: кому государство начислит социальную помощь и от чего она зависит

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Есть возможность получения для некоторых граждан от 4500 до 5600 гривен Новость обновлена 19 июня 2023, 15:42
Есть возможность получения для некоторых граждан от 4500 до 5600 гривен. Фото Pixabay

Финансовую поддержку могут получить только некоторые украинцы

Малообеспеченные семьи в Украине могут получить выплату от государства, к тому же есть возможность социальной помощи в случае тяжелой болезни у ребенка.

Как сообщает юрист БФ "Право на защиту" Олег Голев для Юридического советника для ВПЛ, существует восемь обстоятельств, по которым родители могут получить социальную выплату.

Из-за каких болезней у ребенка государство начислит родителям выплату:

  • тяжелые перинатальные поражения нервной системы,
  • тяжелые врожденные пороки развития,
  • орфанные (редкие) заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич,
  • тяжелые психические расстройства,
  • сахарный диабет I типа (инсулинозависимый),
  • острые или хронические заболевания почек IV степени;
  • тяжелая травма(ы),
  • дети, нуждающиеся в трансплантации органа, паллиативной помощи.

Гарантии, предусмотренные для родителей с тяжелобольным детьми:

  • право на государственную социальную помощь в размере 4544 грн (на детей до 6 лет) и 5666 грн (на детей от 6 до 18 лет);
  • право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации, гарантируемой родителям, опекунам, попечителям, приемным родителям, родителям-воспитателям;
  • право на увольнение с военной службы в связи с воспитанием ребенка с тяжелым заболеванием. Причем право на увольнение имеют оба родителя, если оба служат;
  • право на пересечение границы как сопровождающего ребенка с тяжелым заболеванием или право на выезд за границу к своему ребенку, если он уже находится за границей;
  • право на длительный отпуск без сохранения заработной платы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о возможности получения экстренной материальной помощи в двух случаях.

Теги:
#Украина #Социальные выплаты #Выплаты #Дитина #Тяжелая болезнь