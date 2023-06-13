Уникальная возможность: украинцы могут получить по 27 тысяч гривен, но это касается не всех

Помощь от государства предусмотрена для нескольких категорий украинцев

Вместе с различными видами помощи украинцы могут получить от государства ваучер на обучение на сумму 26,8 тысячи гривен. Однако претендовать на такую выплату могут только несколько категорий граждан.

Об этом сообщили в Telegram-канале Кабинета министров Украины.

Так, ваучеры дают украинцам право бесплатно пройти переквалификацию в профессионально-технических, а также высших учебных заведениях нашей страны. После прохождения обучения человек получает диплом об образовании государственного образца.

"В частности, на основании ваучера осуществляется переподготовка по рабочей профессии, подготовка по специальности для получения степени магистра или магистра по другой специальности, специализация или повышение квалификации", — сообщают в КМУ.

Ваучеры отличаются по суммам, в зависимости от стоимости обучения, но в то же время они не могут быть выше десятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Сейчас максимальная стоимость — 26,8 тысячи гривен. Оплачивает ваучер Фонд общеобязательного государственного социального страхования в случае безработицы.

Кто может получить выплату на обучение

Ваучер могут предоставить гражданину, при следующих условиях:

он имеет профессионально-техническое или высшее образование;

зарегистрирован в службе занятости как безработный;

не проходил переподготовку по направлению из службы занятости.

Как получить ваучер

Для этого нужно обратиться в любой центр занятости. Список необходимых документов:

паспорт,

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика,

трудовая книжка,

документы о полученном образовании.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине родители могут получить деньги на оздоровление детей. Речь идет о выплате в размере 14 тысяч гривен, которые можно потратить на путевку в лагерь для ребенка от 7 до 18 лет.