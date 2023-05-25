В Украине можно получить экстренную материальную помощь - но только в двух случаях

Подать заявку на получение экстренной помощи можно онлайн

Помимо множества видов выплат, которые предоставляют гражданам государство и организации, украинцы также имеют возможность получить экстренную материальную помощь. Однако она доступна только в случах случаях.

Финансовую помощь в ускоренном формате предоставляет Эстонский совет по делам беженцев. Об этом информирует издание "На пенсии".

В каких случаях можно получить экстренную материальную помощь

онкологического заболевания и необходимости немедленного проведения операции (у одного или более членов семьи);

ранения из-за боевых действий и необходимости безотлагательного лечения (у одного или более членов семьи).

Как оформить материальную помощь

Заявителю необходимо будет заполнить онлайн-форму, а затем загрузить документ, подтверждающий факт онкологического заболевания или ранения, и паспорт.

Далее после проверки данным с людьми, подавшими заявление на выплату, свяжутся в течение пяти дней.

"Если Ваша заявка не подтверждена необходимыми медицинскими документами и паспортом, Ваша заявка будет автоматически удалена. Жалобы на этот счет не рассматриваются. Если Ваша заявка будет принята к рассмотрению, в течение 5 дней с Вами свяжется специалист", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что государство предоставляет гражданам финансовую помощь в размере 2 и 3 тысяч гривен. Однако получить ее могут только несколько категорий украинцев.