В Украине можно получить экстренную материальную помощь - но только в двух случаях
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Подать заявку на получение экстренной помощи можно онлайн
Помимо множества видов выплат, которые предоставляют гражданам государство и организации, украинцы также имеют возможность получить экстренную материальную помощь. Однако она доступна только в случах случаях.
Финансовую помощь в ускоренном формате предоставляет Эстонский совет по делам беженцев. Об этом информирует издание "На пенсии".
В каких случаях можно получить экстренную материальную помощь
- онкологического заболевания и необходимости немедленного проведения операции (у одного или более членов семьи);
- ранения из-за боевых действий и необходимости безотлагательного лечения (у одного или более членов семьи).
Как оформить материальную помощь
Заявителю необходимо будет заполнить онлайн-форму, а затем загрузить документ, подтверждающий факт онкологического заболевания или ранения, и паспорт.
Далее после проверки данным с людьми, подавшими заявление на выплату, свяжутся в течение пяти дней.
"Если Ваша заявка не подтверждена необходимыми медицинскими документами и паспортом, Ваша заявка будет автоматически удалена. Жалобы на этот счет не рассматриваются. Если Ваша заявка будет принята к рассмотрению, в течение 5 дней с Вами свяжется специалист", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что государство предоставляет гражданам финансовую помощь в размере 2 и 3 тысяч гривен. Однако получить ее могут только несколько категорий украинцев.