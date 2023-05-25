В Україні можна отримати екстрену матеріальну допомогу — але лише у двох випадках
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Подати заявку на отримання екстреної допомоги можна онлайн
Крім багатьох видів виплат, які надають громадянам держава та організації, українці також мають можливість отримати екстрену матеріальну допомогу. Однак вона доступна лише у випадках.
Фінансову допомогу у прискореному форматі надає Естонська рада у справах біженців. Про це повідомляє видання "На пенсії".
У яких випадках можна отримати екстрену матеріальну допомогу
- онкологічного захворювання та необхідності негайного проведення операції (в одного або більше членів сім’ї);
- поранення через бойові дії та необхідність невідкладного лікування (в одного або більше членів сім’ї).
Як оформити матеріальну допомогу
Заявнику необхідно буде заповнити онлайн-форму, а потім завантажити документ, що підтверджує факт онкологічного захворювання або поранення, та паспорт.
Після перевірки даних з людьми, які подали заяву на виплату, зв’яжуться протягом п’яти днів.
"Якщо Вашу заявку не підтверджено необхідними медичними документами та паспортом, Вашу заявку буде автоматично видалено. Скарги з цього приводу не розглядаються. Якщо Вашу заявку буде прийнято до розгляду, протягом 5 днів з Вами зв’яжеться фахівець", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що держава надає громадянам фінансову допомогу у розмірі 2 та 3 тисячі гривень. Однак отримати її можуть лише кілька категорій українців.