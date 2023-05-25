В Україні можна отримати екстрену матеріальну допомогу — але лише у двох випадках

Подати заявку на отримання екстреної допомоги можна онлайн

Крім багатьох видів виплат, які надають громадянам держава та організації, українці також мають можливість отримати екстрену матеріальну допомогу. Однак вона доступна лише у випадках.

Фінансову допомогу у прискореному форматі надає Естонська рада у справах біженців. Про це повідомляє видання "На пенсії".

У яких випадках можна отримати екстрену матеріальну допомогу

онкологічного захворювання та необхідності негайного проведення операції (в одного або більше членів сім’ї);

поранення через бойові дії та необхідність невідкладного лікування (в одного або більше членів сім’ї).

Як оформити матеріальну допомогу

Заявнику необхідно буде заповнити онлайн-форму, а потім завантажити документ, що підтверджує факт онкологічного захворювання або поранення, та паспорт.

Після перевірки даних з людьми, які подали заяву на виплату, зв’яжуться протягом п’яти днів.

"Якщо Вашу заявку не підтверджено необхідними медичними документами та паспортом, Вашу заявку буде автоматично видалено. Скарги з цього приводу не розглядаються. Якщо Вашу заявку буде прийнято до розгляду, протягом 5 днів з Вами зв’яжеться фахівець", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що держава надає громадянам фінансову допомогу у розмірі 2 та 3 тисячі гривень. Однак отримати її можуть лише кілька категорій українців.