Від 4500 до 5600 гривень: кому держава нарахує соціальну допомогу і від чого вона залежить
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Фінансову підтримку можуть отримати лише деякі українці
Малозабезпечені сім'ї в України можуть отримати виплату від держави, до того ж, є можливість соціальної допомоги у разі важкої хвороби у дитини.
Як повідомляє юрист БФ "Право на захист" Олег Голєв для Юридичний порадник для ВПО, існує вісім обставин, через які батьки можуть отримати соціальну виплату.
Через які хвороби у дитини держава нарахує батькам виплату:
- тяжкі перинатальні ураження нервової системи,
- тяжкі вроджені вади розвитку,
- орфанні (рідкісні) захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч,
- тяжкі психічні розлади,
- цукровий діабет I типу (інсулінозалежний),
- гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня;
- тяжка травма(и),
- діти, що потребують трансплантації органа, паліативної допомоги.
Гарантії, що передбачені для батьків з важкохворими дітьми:
- право на державну соціальну допомогу у розмірі 4 544 грн (на дітей до 6 років) та 5 666 грн (на дітей від 6 до 18 років);
- право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, що гарантується батькам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям;
- право на звільнення з військової служби у звʼязку із вихованням дитини з тяжким захворюванням. При чому право на звільнення мають обоє батьків, якщо обоє служать;
- право на перетин кордону як супроводжуючого дитини з тяжким захворюванням або право на виїзд за кордон до своєї дитини, якщо вона вже знаходиться за кордоном;
- право на довготривалу відпустку без збереження заробітної плати.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про можливість отримання екстреної матеріальної допомоги у двох випадках.