Від 4500 до 5600 гривень: кому держава нарахує соціальну допомогу і від чого вона залежить

Фінансову підтримку можуть отримати лише деякі українці

Малозабезпечені сім'ї в України можуть отримати виплату від держави, до того ж, є можливість соціальної допомоги у разі важкої хвороби у дитини.

Як повідомляє юрист БФ "Право на захист" Олег Голєв для Юридичний порадник для ВПО, існує вісім обставин, через які батьки можуть отримати соціальну виплату.

Через які хвороби у дитини держава нарахує батькам виплату:

тяжкі перинатальні ураження нервової системи,

тяжкі вроджені вади розвитку,

орфанні (рідкісні) захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч,

тяжкі психічні розлади,

цукровий діабет I типу (інсулінозалежний),

гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня;

тяжка травма(и),

діти, що потребують трансплантації органа, паліативної допомоги.

Гарантії, що передбачені для батьків з важкохворими дітьми:

право на державну соціальну допомогу у розмірі 4 544 грн (на дітей до 6 років) та 5 666 грн (на дітей від 6 до 18 років);

право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, що гарантується батькам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям;

право на звільнення з військової служби у звʼязку із вихованням дитини з тяжким захворюванням. При чому право на звільнення мають обоє батьків, якщо обоє служать;

право на перетин кордону як супроводжуючого дитини з тяжким захворюванням або право на виїзд за кордон до своєї дитини, якщо вона вже знаходиться за кордоном;

право на довготривалу відпустку без збереження заробітної плати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про можливість отримання екстреної матеріальної допомоги у двох випадках.