Унікальна нагода: українці можуть отримати по 27 тисяч гривень, але це стосується не всіх

Допомога від держави передбачена для кількох категорій українців

Разом із різними видами допомоги українці можуть отримати від держави ваучер на навчання на суму 26,8 тисячі гривень. Однак претендувати на таку виплату можуть лише декілька категорій громадян.

Про це повідомили у Telegram-каналі Кабінету Міністрів України.

Так, ваучери дають українцям право безкоштовно пройти перекваліфікацію у професійно-технічних та вищих навчальних закладах нашої країни. Після навчання людина отримує диплом про утворення державного зразка.

"Зокрема, на підставі ваучера здійснюється перепідготовка за робітничою професією, підготовка за спеціальністю для здобуття ступеня магістра або магістра з іншої спеціальності, спеціалізація або підвищення кваліфікації", — повідомляють у КМУ.

Ваучери відрізняються за сумами, залежно від вартості навчання, але водночас вони не можуть бути вищими за десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Зараз максимальна вартість – 26,8 тисячі гривень. Оплачує ваучер Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування у разі безробіття.

Хто може отримати виплату навчання

Ваучер можуть надати громадянину, за таких умов:

він має професійно-технічну чи вищу освіту;

зареєстрований у службі зайнятості як безробітний;

не проходив перепідготовку за направленням зі служби зайнятості.

Як отримати ваучер

Для цього потрібно звернутися до будь-якого центру зайнятості. Список необхідних документів:

паспорт,

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

трудова книжка,

документи про здобуту освіту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні батьки можуть отримати гроші на оздоровлення дітей. Йдеться про виплату у розмірі 14 тисяч гривень, які можна витратити на путівку до табору для дитини віком від 7 до 18 років.