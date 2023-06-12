Українцям три місяці виплачуватимуть по 2 тис. гривень: хто отримає допомогу від USAID

Претендувати на отримання виплат може лише одна категорія

Постраждалі від катастрофи на Каховській ГЕС українці отримають грошову допомогу від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Протягом трьох місяців громадянам виплачуватимуть по 2,2 тисячі гривень (60 доларів). Підсумкова сума становитиме 6600 гривень.

Про це повідомила пресслужба організації у Facebook.

Так, на допомогу можуть претендувати всі постраждалі внаслідок затоплення домогосподарства. Кожна з них отримає 2200 гривень на особу протягом трьох місяців, всього до п’яти осіб на домогосподарство у постраждалих районах.

Зазначається, що виплати отримають понад 1 тис. домогосподарств. Загалом на надання допомоги було виділено 22,5 млн грн (близько 608 тис. доларів США) грошової допомоги.

Про механізм отримання фінансової допомоги інформації наразі немає.

Також наголошується, що агентство забезпечило питною водою понад 14 000 осіб та поставили системи фільтрації води для громад у Херсонській та Дніпропетровській областях для забезпечення їх чистою водою.

Нагадаємо, раніше Телеграф писав про те, що внутрішньо переміщені особи в Україні можуть отримати виплати у розмірі 6600 гривень від міжнародної організації CARE Ukraine.