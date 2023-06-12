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Украинцам три месяца будут выплачивать по 2 тыс. гривен: кто получит помощь от USAID

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Украинцы получат финансовую помощь от USAID Новость обновлена 12 июня 2023, 16:36
Украинцы получат финансовую помощь от USAID. Фото Открытые источники

Претендовать на получение выплат может только одна категория

Пострадавшие от катастрофы на Каховской ГЭС украинцы получат денежную помощь от Агентства США по международному развитию (USAID). В течение трех месяцев гражданам будут выплачивать по 2,2 тысячи гривен (60 долларов). Итоговая сумма составит 6600 гривен.

Об этом сообщила пресс-служба организации в Facebook.

Так, на помощь могут претендовать все пострадавшие в результате затопления домохозяйства. Каждое из них получит 2200 гривен на человека в течение трех месяцев, всего до пяти человек на домохозяйство в пострадавших районах.

Отмечается, что выплаты получат более 1 тыс. домохозяйств. В целом на оказание помощи было выделено 22,5 млн. грн (около 608 тыс. долларов США) денежной помощи.

О механизме получения финансовой помощи информации пока нет.

Также отмечается, что агентство обеспечило питьевой водой более 14 000 человек и поставили системы фильтрации воды для общин в Херсонской и Днепропетровской областях для обеспечения их чистой водой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что внутренне перемещенные лица в Украине могут получить выплаты в размере 6600 гривен от международной организации CARE Ukraine.

Теги:
#Украина #Социальные выплаты #Деньги #USAID #Каховская ГЭС