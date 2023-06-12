Украинцам три месяца будут выплачивать по 2 тыс. гривен: кто получит помощь от USAID

Претендовать на получение выплат может только одна категория

Пострадавшие от катастрофы на Каховской ГЭС украинцы получат денежную помощь от Агентства США по международному развитию (USAID). В течение трех месяцев гражданам будут выплачивать по 2,2 тысячи гривен (60 долларов). Итоговая сумма составит 6600 гривен.

Об этом сообщила пресс-служба организации в Facebook.

Так, на помощь могут претендовать все пострадавшие в результате затопления домохозяйства. Каждое из них получит 2200 гривен на человека в течение трех месяцев, всего до пяти человек на домохозяйство в пострадавших районах.

Отмечается, что выплаты получат более 1 тыс. домохозяйств. В целом на оказание помощи было выделено 22,5 млн. грн (около 608 тыс. долларов США) денежной помощи.

О механизме получения финансовой помощи информации пока нет.

Также отмечается, что агентство обеспечило питьевой водой более 14 000 человек и поставили системы фильтрации воды для общин в Херсонской и Днепропетровской областях для обеспечения их чистой водой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что внутренне перемещенные лица в Украине могут получить выплаты в размере 6600 гривен от международной организации CARE Ukraine.