Віддати частину пенсії: кого з літніх людей в України змусять повернути кошти і чому

В Україні пенсіонерів змусять повернути кошти за двох обставин

Є випадки серед українських пенсіонерів, коли вони можуть втратити свої щомісячні пенсії, до того ж, за деяких обставин Пенсійний Фонд може зобов'язати повернути частину виплати.

Як інформує Головне управління Пенсійного Фонду України в Донецькій області в телеграм-каналі, єдиними причинами виникнення переплат є несвоєчасне повідомлення пенсіонером про працевлаштування або про зайняття підприємницькою діяльністю.

Згідно з законом, "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", пенсіонер, що влаштувався на роботу, повинен повідомити про це орган Пенсійного фонду України упродовж 10 днів.

У разі, якщо дані про роботу літньої людини відсутні в Реєстрі застрахованих осіб, то людина надає до Пенсійного Фонда наступні документи: копію наказу про прийняття на роботу або копію трудової книжки із записом про працевлаштування та/або копію цивільно-правового договору.

У каналі роз'яснюється, що ухилитись від повернення коштів пенсіонеру не вдасться. За умови, якщо особа відмовляється повертати зайві кошти, то ПФ ухвалить рішення і буде вираховувати їх з кожної пенсії в межах 20 відсотків, керуючись законом, "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

"Повідомити про факт працевлаштування, початок або припинення підприємницької діяльності пенсіонер може в дистанційному режимі через особистий кабінет вебпорталу електронних послуг ПФУ з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП)." — мовиться у повідомленні.

Нагадаємо. раніше "Телеграф" писав про додаткову пенсію для літніх людей. Вона стосується людей, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.