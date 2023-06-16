Отдать часть пенсии: кого из пожилых людей в Украине заставят вернуть деньги и почему

В Украине пенсионеров заставят вернуть деньги при двух обстоятельствах

Есть случаи среди украинских пенсионеров, когда они могут потерять свои ежемесячные пенсии, к тому же, при некоторых обстоятельствах Пенсионный Фонд может обязать вернуть часть выплаты.

Как информирует Главное управление Пенсионного Фонда Украины в Донецкой области в телеграмм-канале, единственными причинами возникновения переплат является несвоевременное уведомление пенсионера о трудоустройстве или занятии предпринимательской деятельностью.

Согласно закону, "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", устроившийся на работу пенсионер должен сообщить об этом органу Пенсионного Фонда Украины в течение 10 дней.

В случае, если данные о работе пожилого человека отсутствуют в Реестре застрахованных лиц, человек предоставляет в Пенсионный Фонд следующие документы: копию приказа о принятии на работу или копию трудовой книжки с записью о трудоустройстве и/или копию гражданско-правового договора.

В канале разъясняется, что уйти от возврата средств пенсионеру не удастся. При условии, если лицо отказывается возвращать лишние средства, то ПФ примет решение и будет вычислять их в каждой пенсии в пределах 20 процентов, руководствуясь законом, "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

"Сообщить о факте трудоустройства, начале или прекращении предпринимательской деятельности пенсионер может в дистанционном режиме через личный кабинет вебпортала электронных услуг ПФУ с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП)." — говорится в сообщении.

Напомним. ранее "Телеграф" писал о дополнительной пенсии для пожилых людей. Она касается людей, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.