Меценатская пенсия: кому из украинцев может повезти с дополнительными средствами

Пенсионер может получить до 7 тысяч гривен

Государство поддерживает финансово пенсионеров, имеющих особые заслуги перед страной. К тому же теперь и граждане Украины могут предоставить пенсионерам дополнительные средства и становиться меценатами.

Как сообщает Пенсионный Фонд Украины на странице Facebook, некоторые лица имеют право на начисление средств и размере 7 тысяч гривен.

Но, предоставление выплаты возможно при условии, если любой человек, желающий помочь пенсионеру, платит определенную сумму на отдельный счет ПФУ.

"К примеру, если вы перечислите на специальный счет 10 тысяч гривен, то 7 тысяч гривен уйдет получателю, а остальное распределят между другими пенсионерами. Все происходит в процентном соотношении 70 к 30 ", — добавляется на странице.

К тому же помочь пенсионерам может любой, а не только член семьи.

Следует отметить, что в Украине есть и другие виды надбавок для пенсионеров, но уже от государства. Так, например, одна из таких надбавок выплачивается гражданам по достижении определенного возраста. Размер надбавки составляет от 300 до 600 гривен:

300 гривен для лиц, достигших 70 лет;

456 гривен насчитывают лицам в возрасте от 75 до 80 лет;

570 гривен выплачивается для лиц от 80 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о новых специальных пенсиях для лиц, имеющих статус борцов за независимость.