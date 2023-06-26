В бюджеті не вистачає коштів: хто може не отримати доплати до пенсії

Є різниця між тими, хто проживає на території ЧАЕС та ліквідаторами або жертвами

Деяким пенсіонерам припиняють виплачувати гроші через те, що вони змінили своє місце проживання і вирішили більше не повертатись до України. Не нараховуватимуть доплати до пенсії і тим, хто не працює або проживає на території радіоактивного забруднення.

Про це повідомляє 24 Канал.

Як роз'яснюється на сайті, раніше вищезазначені пенсіонери отримували від 1 до 3 мінімальних зарплат за законом про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Але на період зупинення цієї норми сформувалася заборгованість. Тож в бюджеті зараз не вистачає коштів на покриття, а в уряді сумніваються у доцільності таких виплат окремим категоріям.

Слід зауважити на тому, що ці правила не діють на пенсіонерів-ліквідаторів та постраждалих від ЧАЕС літніх людей. Ті, хто хоче отримати таку допомогу спочатку купує будинок на територіях радіаційного забруднення, а потім подає заявку на виплату цієї надбавки до пенсії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пенсіонерам можуть збільшити виплати влітку, якщо вони були працівниками освіти.