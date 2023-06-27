ПФУ може припинити виплати: за яких умов пенсіонерам не надходитимуть гроші

Пенсіонер може не отримати гроші через недостовірність даних, або ж під час їх перевірки

В Україні деяким людям, які залишаються на постійне місце проживання в іншій країні, пенсія не виплачуватиметься. Також пенсіонерам припинять нараховувати гроші у ході перевірки даних про отримувачів.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Людина не зможе отримати пенсію, якщо:

допомогу призначили, ґрунтуючись на документах, що містять недостовірні дані;

пенсіонер проживає за кордоном (якщо таке не передбачено міжнародними домовленостями);

одержувач помер.

Усі застраховані особи зобов'язані надавати для Фонду оновлену інформацію, якщо така є, аби уникнути проблем із виплатою коштів.

Зокрема потрібно повідомляти про:

зміни даних, що вносяться до персональної облікової картки до системи персоніфікованого обліку/держреєстр загальнообов’язкового державного соцстрахування;

або про виїзд за межі України, не виключаючи обставин, що тягнуть за собою зміни у статусі (протягом 10 днів) з моменту їх виникнення.

Додається, що нараховані суми пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав своєчасно з власної вини, виплачуються за минулий час, але не більше ніж за три роки до звернення за отриманням пенсії.

"Нараховані суми пенсії, але не отримані з вини органу, що призначає пенсію, виплачуються одноразово, за минулий час без обмеження будь-яким строком із нарахуванням компенсації втрати частини доходів," — мовиться у ПФУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що літнім людям, які не працюють або проживають на території радіоактивного забруднення, не нараховуватимуть доплати до пенсії.