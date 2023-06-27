ПФУ може припинити виплати: за яких умов пенсіонерам не надходитимуть гроші
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Пенсіонер може не отримати гроші через недостовірність даних, або ж під час їх перевірки
В Україні деяким людям, які залишаються на постійне місце проживання в іншій країні, пенсія не виплачуватиметься. Також пенсіонерам припинять нараховувати гроші у ході перевірки даних про отримувачів.
Про це повідомляє Пенсійний фонд України.
Людина не зможе отримати пенсію, якщо:
- допомогу призначили, ґрунтуючись на документах, що містять недостовірні дані;
- пенсіонер проживає за кордоном (якщо таке не передбачено міжнародними домовленостями);
- одержувач помер.
Усі застраховані особи зобов'язані надавати для Фонду оновлену інформацію, якщо така є, аби уникнути проблем із виплатою коштів.
Зокрема потрібно повідомляти про:
- зміни даних, що вносяться до персональної облікової картки до системи персоніфікованого обліку/держреєстр загальнообов’язкового державного соцстрахування;
- або про виїзд за межі України, не виключаючи обставин, що тягнуть за собою зміни у статусі (протягом 10 днів) з моменту їх виникнення.
Додається, що нараховані суми пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав своєчасно з власної вини, виплачуються за минулий час, але не більше ніж за три роки до звернення за отриманням пенсії.
"Нараховані суми пенсії, але не отримані з вини органу, що призначає пенсію, виплачуються одноразово, за минулий час без обмеження будь-яким строком із нарахуванням компенсації втрати частини доходів," — мовиться у ПФУ.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що літнім людям, які не працюють або проживають на території радіоактивного забруднення, не нараховуватимуть доплати до пенсії.