Доплата до пенсії: хто з пенсіонерів може отримати щомісячні надбавки і скільки

Українці, що неодноразово здавали кров, можуть розраховувати на доплати до пенсії

Деякі літні люди в Україні можуть отримати надбавки до пенсії за умови, якщо ті були працівниками освіти. Також надбавки чекають і донорів.

Як повідомляє виплата відбуватиметься у розмірі 10% від середнього прожиткового мінімуму по країні, тобто станом на кінець червня 2023 року - 258,90 гривень.

У повідомленні роз'яснюється, що цю надбавку можуть чекати лише ті громадяни, яким дано звання Почесного донора України. Для того щоб претендувати на нього, потрібно регулярно здавати кров, причому всі ці випадки мають бути документально підтверджені.

Які нормативи здавання крові потрібні для отримання звання Почесного донора:

безкоштовне здавання 40 разових максимально допустимих доз крові;

безкоштовне здавання 60 разових максимальних допустимих доз плазми крові.

Додається, що маючи в активі такий послужний список, можна розраховувати на нагрудний знак "Почесний донор України".

"І вже із документами, які підтверджують це звання, можна вирушати до ПФУ із заявою на виплату надбавки до пенсії," — мовиться на сайті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про меценатську пенсію. Громадяни України можуть надати пенсіонерам додаткові кошти і ставати меценатами.