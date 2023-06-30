Життя українців стане дорожчим: які зміни відбудуться у липні

Другий літній місяць не дасть українцям сюрпризів, але менш неприємними від цього вони не стануть

Другий літній місяць розпочнеться з поганих новин: життя українців стане дорожчим. Адже крім зростання тарифів на електроенергію, що вже відбулося з 1 червня, подорожчає ряд важливих товарів.

"Телеграф" дізнавався, з яких саме змін розпочнеться для українців липень.

Тарифи на воду

Дуже актуальне для багатьох питання тарифів на комунальні послуги знову пригнічує: якщо на початку літа подорожчала електроенергія, то тепер у ціні додадуть водопостачання та водовідведення.

Національна комісія з державного регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила рішення підняти з 1 липня тарифи на воду для 34 водоканалів України.

У деяких регіонах подорожчання буде майже дворазовим: у Вінниці тариф зросте з 25,62 до 47,75 гривні за кубометр води; Києві – з 30,38 до 40,46 гривні; Одесі – з 35,15 до 44,86 гривні; Дніпрі – з 31,36 до 38,79 гривні.

Загалом, за даними НКРЕКУ, середня вартість користування водою на сім’ю із двох-трьох осіб зросте після подорожчання на 62 гривні – до 256 грн на місяць. Натомість у Херсонській, Миколаївській та Харківській областях тарифи не зростатимуть.

Щоправда, як пояснив "Телеграфу" засновник ГО "Союз споживачів комунальних послуг України" Олег Попенко, вже у вересні відбудеться друге подорожчання тарифів на воду.

При цьому тарифи на природний газ та електроенергію для українців поки що залишаться незмінними – 7,96 грн за кубометр у "Нафтогазу" та 2,64 грн — за 1 кВт.

Якщо комунальні платежі дуже високі, можна подумати про оформлення субсидії.

Ціна бензину, ДП та автогазу

Другою неприємною зміною з 1 липня стане повернення ПДВ та акцизу на паливо, яке влада анонсувала ще навесні і повернула з першого дня липня.

Після того, як ПДВ зросте з нинішніх 7% до 20%, а акциз становитиме від 52 євро за 1000 літрів автогазу до 213,5 євро за 1000 літрів бензину А-95, АЗС неминуче підвищать ціни.

Як пояснив "Телеграфу" директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн, весь липень ціни на пальне зростатимуть, тому бензин подорожчає приблизно на 8-9 гривень, дизельне паливо — на 5-6 гривень і автогаз — на 3 гривні за літр.

"Телеграф" порахував, якою може бути ціна того, що горить за підсумками липня.

Індексація пенсій

Також із 1 липня відбудеться остання цього року індексація пенсії, яка зросте на 19,7%. Щоправда, перерахунок торкнеться лише тих, хто вийшов на пенсію за спеціальним законом. Йдеться про вчених та держслужбовців, у тому числі працівників місцевого самоврядування.

Залежно від пенсії надбавка може становити до 1000 гривень.

Соціальні виплати

З 1 липня не зміняться і соціальні виплати, які складуть :

особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в’язням концтаборів: І групи – 4 421 грн; ІІ групи – 3 906 грн; ІІІ групи – 3 391 грн;

учасникам бойових дій, які постраждали учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім в’язням концтаборів – 1 491 гривня;

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 4421 гривня;

членам сімей загиблих (померлих) осіб з інвалідністю внаслідок війни, бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин також членам сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України – 966 гривень;

учасникам війни та колишнім в’язням концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістичним режимом у тилу ворога – 612 гривень.

Тим часом у липні прогнозують чергове зростання цін на продукти, зокрема через майбутнє зростання цін на пальне.