Тарифи зростають, потрібна субсидія: як оформити допомогу без зайвих зусиль (покрокова інструкція)

Оформити субсидію можна очно та дистанційно

В Україні з червня різко зросли тарифи на електроенергію, а також з 1 липня зростуть тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. У зв’язку зі збільшенням сум у платіжках, більше українських сімей потребуватимуть житлових субсидій — найпростіше оформити їх онлайн, але якщо з якоїсь причини це незручно, можна зробити це особисто звернувшись до відповідних організацій.

"Телеграф" розповідає, як подати заявку на отримання субсидії та які потрібні документи.

Для цього необхідно подати заяву з проханням про нарахування субсидії та додати до неї декларацію.

Як це зробити очно:

особисто у виконавчому органі сільської, селищної, міської ради або до центру надання адміністративних послуг;

особисто у сервісному центрі ПФУ незалежно від місця проживання.

Як це зробити дистанційно:

дистанційно через портал "Дія";

дистанційно (на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України або через мобільний додаток ПФУ).

Які документи можуть знадобитися додатково:

договір найму (оренди) житла;

довідка про доходи (у разі зазначення у декларації доходів, інформація про які відсутня у ДПС, ПФУ);

довідка ВПО;

інші документи, необхідні для розгляду питання, наприклад, документи, що підтверджують непроживання особи за місцем реєстрації (довідки, що підтверджують місце перебування особи на території іншої адміністративно-територіальної одиниці у зв’язку з роботою, лікуванням, навчанням, тривалим відрядженням, відбуванням покарання, у тому числі легалізовані в Україні документи про придбання страхового стажу в іншій країні (довідка про оплату ЖКП за іншою адресою тощо).

Як дізнатися про призначення субсидії та її розмір

зайти на державний портал subsidii.ioc.gov.ua;

ввести особисті дані — область, населений пункт, вулицю, номер будинку та квартири;

підтвердити, що ви не робот і натиснути "Пошук".

Найпростіший спосіб оформити субсидію через "Дію"

Перший крок — авторизація за допомогою електронного підпису або BankID;

далі потрібно відкрити меню "Послуги" та розділ "Пенсії, пільги та допомогу";

вибрати пункт "Заява призначення житлових субсидій в електронній формі";

заповнити заяву на субсидію із зазначенням адреси, необхідної пільги та інформації чи має претендент заборгованість за послуги ЖКГ. Крім цього вказується номер особистого рахунку та назва організації, що надає послугу, наявність лічильників, дані про доходи всіх членів домогосподарства, які проживають за цією адресою;

вибрати спосіб отримання субсидії — на банківську картку або на відділення Укрпошти;

за потреби завантажуються скріни або фото документів: довідку про доходи, інформація, якої немає у податковому та Пенсійному фонді, договір оренди квартири. Іноді є потреба в документах, що підтверджують, що заявник перебуває у складних обставинах;

останній крок — перевірити правильність даних, поставити електронний підпис і натиснути "Надіслати".

Заява надійде до органів соцзахисту, які ухвалюють рішення про призначення субсидій. Рішення буде не пізніше ніж через місяць після подання заяви.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України затвердив проведення експериментального проєкту, який спростить процедуру звернення за призначенням житлової субсидії. Це звільнить українців від необхідності заповнювати декларації та збирати довідки для отримання допомоги на оплату ЖКП.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому найзаможніші українці можуть залишитися без субсидії.