"Нульова" субсидія на комуналку: що це і чому її призначають українцям

У Пенсійному фонді пояснили, що означають "нулі"

Деякі категорії українців, які мають право на житлові субсидії, почали отримувати повідомлення, в яких зазначено про призначення субсидії у розмірі 0,00 грн. Однак це зовсім не означає, що громадянам відмовили у виплатах.

Детально про це розповіли у пресслужбі Пенсійного фонду України.

Так, житлова субсидія призначається за різниці між розміром сплачених сум за житлово-комунальні послуги та розміром обов’язкового платежу. Кожній сім’ї обов’язковий платіж визначається індивідуально і від розміру сукупного доходу членів домогосподарства. Зазначається, що його обчислюють у розрахунку на одну особу.

"Якщо за результатами здійсненого розрахунку розмір (різниця) має нульове чи негативне значення, субсидія становить 0,00 грн. Це означає, що розміри сплачених сум за житлово-комунальні послуги не перевищують розміру обов’язкового платежу", — йдеться в повідомленні.

Для довідки: Житлова субсидія — це адресна допомога, яку надають членам домогосподарств на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, управління багатоквартирним будинком, а також на купівлю твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що процес отримання житлової субсидії в Україні буде спрощено. Зробити це можна буде лише в "один клік".