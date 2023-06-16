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Усього "в один клік": в Україні спростять процес отримання субсидії

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Процес отримання субсидії в Україні спростять Новина оновлена 16 червня 2023, 08:08
Процес отримання субсидії в Україні спростять. Фото Колаж "Телеграфу"

Заява, яку потрібно буде подавати потенційним субсидантам, буде у спрощеній формі

Кабінет Міністрів України затвердив проведення експериментального проекту, який спростить громадянам процедуру звернення за отриманням житлової субсидії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.

Так, ухвала № 601 від 13 липня звільнить українців від необхідності заповнювати декларації та збирати довідки для отримання субсидії.

"Уповноваженому члену сім’ї потрібно буде подати спрощену заяву, в якій вказати інформацію про членів домогосподарства, на яких має бути призначена субсидія, місце проживання та реквізити рахунку, на який мають зараховуватися субсидії у разі призначення. Далі органи Пенсійного фонду з офіційних джерел інформації збирання та обробку відомостей, необхідних для призначення виплати", — йдеться в повідомленні.

Для подання спрощеної заяви не потрібно буде стояти в чергах, оскільки зробити це можна в режимі онлайн і всього кілька кліків. Зробити це можна на вебпорталі ПФУ, мобільному додатку ПФУ, на Порталі Дія. Крім того, спрощене звернення можна буде подати так:

  • поштою;
  • при зверненні до сервісних центрів Пенсійного фонду України;
  • через уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідного територіального товариства;
  • ЦНАП.

У Міністерстві зазначили, що подати заяву у спрощеній формі можна буде після технічної реалізації цього механізму ПФУ. Скористатися ним напередодні опалювального сезону зможуть усі потенційні субсиданти. Водночас залишиться й минула система подання звернення з повним пакетом документів.

Як реалізовуватиметься новий механізм

  • Подати заяву на призначення житлової субсидії можна буде "в один клік" в онлайн-кабінеті на вебпорталі ПФУ, мобільному додатку ПФУ, на Порталі Дія.
  • Форму заяви буде спрощено. Тобто необхідно буде внести лише інформацію про членів домогосподарства, адресу проживання (за якою мають нараховуватись субсидії) та рахунок у банку (у форматі ІВАN). При цьому потенційний субсидант має мати кваліфікований електронний підпис, що підписати заяву.
  • Заявку буде розглянуто протягом 10 робочих днів. За результатами ПФУ ухвалить рішення про призначення чи відмову та повідомить про це громадянина.

Якщо під час розгляду заявки буде встановлено, що сім’я з певних причин не може отримати субсидію, заявник матиме 14 днів, щоб спростувати/доповнити інформацію з офіційних джерел інформації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що як дізнатися про нарахування та суму субсидії в режимі онлайн всього в кілька кліків.

Теги:
#Україна #Кабмін #Заява #Субсидія #Звернення