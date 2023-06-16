Усього "в один клік": в Україні спростять процес отримання субсидії
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Заява, яку потрібно буде подавати потенційним субсидантам, буде у спрощеній формі
Кабінет Міністрів України затвердив проведення експериментального проекту, який спростить громадянам процедуру звернення за отриманням житлової субсидії.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.
Так, ухвала № 601 від 13 липня звільнить українців від необхідності заповнювати декларації та збирати довідки для отримання субсидії.
"Уповноваженому члену сім’ї потрібно буде подати спрощену заяву, в якій вказати інформацію про членів домогосподарства, на яких має бути призначена субсидія, місце проживання та реквізити рахунку, на який мають зараховуватися субсидії у разі призначення. Далі органи Пенсійного фонду з офіційних джерел інформації збирання та обробку відомостей, необхідних для призначення виплати", — йдеться в повідомленні.
Для подання спрощеної заяви не потрібно буде стояти в чергах, оскільки зробити це можна в режимі онлайн і всього кілька кліків. Зробити це можна на вебпорталі ПФУ, мобільному додатку ПФУ, на Порталі Дія. Крім того, спрощене звернення можна буде подати так:
- поштою;
- при зверненні до сервісних центрів Пенсійного фонду України;
- через уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідного територіального товариства;
- ЦНАП.
У Міністерстві зазначили, що подати заяву у спрощеній формі можна буде після технічної реалізації цього механізму ПФУ. Скористатися ним напередодні опалювального сезону зможуть усі потенційні субсиданти. Водночас залишиться й минула система подання звернення з повним пакетом документів.
Як реалізовуватиметься новий механізм
- Подати заяву на призначення житлової субсидії можна буде "в один клік" в онлайн-кабінеті на вебпорталі ПФУ, мобільному додатку ПФУ, на Порталі Дія.
- Форму заяви буде спрощено. Тобто необхідно буде внести лише інформацію про членів домогосподарства, адресу проживання (за якою мають нараховуватись субсидії) та рахунок у банку (у форматі ІВАN). При цьому потенційний субсидант має мати кваліфікований електронний підпис, що підписати заяву.
- Заявку буде розглянуто протягом 10 робочих днів. За результатами ПФУ ухвалить рішення про призначення чи відмову та повідомить про це громадянина.
Якщо під час розгляду заявки буде встановлено, що сім’я з певних причин не може отримати субсидію, заявник матиме 14 днів, щоб спростувати/доповнити інформацію з офіційних джерел інформації.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що як дізнатися про нарахування та суму субсидії в режимі онлайн всього в кілька кліків.