Усього "в один клік": в Україні спростять процес отримання субсидії

Заява, яку потрібно буде подавати потенційним субсидантам, буде у спрощеній формі

Кабінет Міністрів України затвердив проведення експериментального проекту, який спростить громадянам процедуру звернення за отриманням житлової субсидії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.

Так, ухвала № 601 від 13 липня звільнить українців від необхідності заповнювати декларації та збирати довідки для отримання субсидії.

"Уповноваженому члену сім’ї потрібно буде подати спрощену заяву, в якій вказати інформацію про членів домогосподарства, на яких має бути призначена субсидія, місце проживання та реквізити рахунку, на який мають зараховуватися субсидії у разі призначення. Далі органи Пенсійного фонду з офіційних джерел інформації збирання та обробку відомостей, необхідних для призначення виплати", — йдеться в повідомленні.

Для подання спрощеної заяви не потрібно буде стояти в чергах, оскільки зробити це можна в режимі онлайн і всього кілька кліків. Зробити це можна на вебпорталі ПФУ, мобільному додатку ПФУ, на Порталі Дія. Крім того, спрощене звернення можна буде подати так:

поштою;

при зверненні до сервісних центрів Пенсійного фонду України;

через уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідного територіального товариства;

ЦНАП.

У Міністерстві зазначили, що подати заяву у спрощеній формі можна буде після технічної реалізації цього механізму ПФУ. Скористатися ним напередодні опалювального сезону зможуть усі потенційні субсиданти. Водночас залишиться й минула система подання звернення з повним пакетом документів.

Як реалізовуватиметься новий механізм

Подати заяву на призначення житлової субсидії можна буде "в один клік" в онлайн-кабінеті на вебпорталі ПФУ, мобільному додатку ПФУ, на Порталі Дія.

Форму заяви буде спрощено. Тобто необхідно буде внести лише інформацію про членів домогосподарства, адресу проживання (за якою мають нараховуватись субсидії) та рахунок у банку (у форматі ІВАN). При цьому потенційний субсидант має мати кваліфікований електронний підпис, що підписати заяву.

Заявку буде розглянуто протягом 10 робочих днів. За результатами ПФУ ухвалить рішення про призначення чи відмову та повідомить про це громадянина.

Якщо під час розгляду заявки буде встановлено, що сім’я з певних причин не може отримати субсидію, заявник матиме 14 днів, щоб спростувати/доповнити інформацію з офіційних джерел інформації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що як дізнатися про нарахування та суму субсидії в режимі онлайн всього в кілька кліків.