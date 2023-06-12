Автоматично не перерахують: кому потрібно подати повторну заявку на отримання субсидії влітку

Деяким категоріям житлова субсидія на наступний термін призначається лише за особистим зверненням

З травня українці почали отримувати субсидії на неопалюваний період, більшості їх перепризначили автоматично, але деяким для цього потрібно наново подавати заявку.

Це стосується тих, хто орендує житло, оплачує комунальні послуги та отримує субсидію на адресу проживання, повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.

Там нагадали всі випадки, коли для отримання субсидії на період, що не опалюється, необхідне особисте звернення.

На наступний термін житлова субсидія призначається лише за особистим зверненням, коли:

члени домогосподарства орендують житлові приміщення для проживання, за які сплачують житлово-комунальні послуги;

кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;

домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання зрідженого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи, які отримують субсидію за адресою, яка відрізняється від місця реєстрації.

Подати документи на призначення житлових субсидій та пільг можна дистанційно через портал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Як повідомляв "Телеграф", Міністр соціальної політики Оксана Жолнович розповіла, що в Україні планують спростити механізм отримання субсидій.