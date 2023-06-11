Отримати субсидію в Україні стане простіше: що зміниться цього року

Громадянам стане простіше отримати субсидію

Механізм отримання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг може стати простіше в Україні. Уряд планує внести деякі зміни до цієї системи.

Про це розповіла Міністр соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі національного телемарафону.

За її словами, після нововведень громадянам буде достатньо лише подати коротку заявку та інформацію про членів сім’ї для отримання житлової субсидії. Далі Міністерство соціальної політики самостійно збиратиме інформацію про доходи та майно заявника.

"У Пенсійному фонді заведено акаунти або особисті кабінети для всіх постачальників послуг. Щоб людина не вписувала деталі про комуналку. Ми це самі збираємо за адресою за постачальниками, реєструючи проактивно постачальників послуг", — сказала Жолнович.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у неопалюваний сезон кількість одержувачів субсидій в Україні зменшилася. Загальна сума складає 350-400 грн на місяць. У Пенсійному фонді нагадали, кому з українців необхідно прийти та подати до ПФУ декларацію про доходи.