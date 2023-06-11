Получить субсидию в Украине станет проще: что изменится в этом году

Гражданам станет проще получить субсидию

Механизм получения субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг может стать в Украине проще. Правительство планирует внести некоторые изменения в эту систему.

Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире национального телемарафона.

По ее словам, после нововведений гражданам будет достаточно лишь подать короткую заявку и информации о членах семьи для получения жилищной субсидии. Далее Министерство социальной политики будет самостоятельно собирать информацию о доходах и имуществе заявителя.

"В Пенсионном фонде заведены аккаунты или личные кабинеты для всех поставщиков услуг. Чтобы человек не вписывал детали о коммуналке. Мы это сами собираем по адресу по поставщикам, регистрируя проактивно поставщиков услуг", — сказала Жолнович.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в неотапливаемый сезон количество получателей субсидий в Украине уменьшилось. Общая сумма составляет 350-400 грн в месяц. В Пенсионном фонде напомнили, кому из украинцев необходимо прийти и подать в ПФУ декларацию о доходах.