Узнать о начислении и размере субсидии можно в два клика: пошаговая инструкция
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Можно узнать начислена ли субсидия по конкретному адресу, на какой период, в каком размере, и тому подобное
Украинцы, которым трудно самостоятельно оплачивать коммунальные услуги, имеют право на получение жилищной субсидии — безвозвратной государственной помощи. Большинству получателей на неотапливаемый период их переначисляют автоматически, но некоторым нужно подавать заявление.
"Телеграф" рассказывает, как узнать, начислена ли вам субсидия и в какой сумме.
Для этого нужно:
- зайти на государственный портал subsidii.ioc.gov.ua;
- ввести свои личные данные, указав: область, город, улицу, номер дома и квартиры;
- пройти проверку, что вы не робот, и нажать "Искать".
После этого откроется окно с соответствующей информацией. Можно узнать начислена ли субсидия по конкретному адресу, на какой период, в каком размере, и тому подобное.
Напомним, право на субсидию имеют те семьи, которые должны тратить на коммунальные услуги больше 15% дохода семейного бюджета. Министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала, что средние суммы, выделяемые на домохозяйство в зимний период, составляют 1500 гривен, а в неотапливаемый сезон — 350-400 гривен.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как увеличившиеся в июне тарифы на свет повлияют на размер субсидий. Перерасчет выплат в связи с повышением тарифа на электроэнергию произойдет автоматически.