Узнать о начислении и размере субсидии можно в два клика: пошаговая инструкция

Можно узнать начислена ли субсидия по конкретному адресу, на какой период, в каком размере, и тому подобное

Украинцы, которым трудно самостоятельно оплачивать коммунальные услуги, имеют право на получение жилищной субсидии — безвозвратной государственной помощи. Большинству получателей на неотапливаемый период их переначисляют автоматически, но некоторым нужно подавать заявление.

"Телеграф" рассказывает, как узнать, начислена ли вам субсидия и в какой сумме.

Для этого нужно:

зайти на государственный портал subsidii.ioc.gov.ua;

ввести свои личные данные, указав: область, город, улицу, номер дома и квартиры;

пройти проверку, что вы не робот, и нажать "Искать".

После этого откроется окно с соответствующей информацией. Можно узнать начислена ли субсидия по конкретному адресу, на какой период, в каком размере, и тому подобное.

Напомним, право на субсидию имеют те семьи, которые должны тратить на коммунальные услуги больше 15% дохода семейного бюджета. Министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала, что средние суммы, выделяемые на домохозяйство в зимний период, составляют 1500 гривен, а в неотапливаемый сезон — 350-400 гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как увеличившиеся в июне тарифы на свет повлияют на размер субсидий. Перерасчет выплат в связи с повышением тарифа на электроэнергию произойдет автоматически.