Украинцам увеличат размер субсидии на коммуналку: кто начнет получать больше

В связи с повышением тарифов на электроэнергию, еще больше граждан начнет обращаться за субсидиями

Некоторым украинцам повысят размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг после пересмотра тарифа на электроэнергию. Сейчас 2,2 млн домохозяйств получают субсидии, а 1,3 млн — льготы.

Об этом заявила в эфире телемарафона 1 июня замминистра социальной политики Дарья Марчак.

"Все те граждане, которые уже получают субсидии, им фактически вообще не надо будет ничего делать, потому что субсидии для них повысятся автоматически", — сообщила она.

В связи с повышением тарифов на электроэнергию, еще больше граждан начнет обращаться за субсидиями. Таким образом число субсидантов вырастет, а государственная помощь будет покрывать увеличенную стоимость тарифов.

"Мы работаем над упрощением механизма выдачи субсидий как офлайн, так и онлайн", — сказала Марчак.

Государство готово к увеличению количества людей, нуждающихся в поддержке. В бюджете на субсидии и льготы было заложено 37 млрд гривен.

Отметим, что уже с 1 июня украинцы платят вдвое больше за электроэнергию. Ранее тариф для домашних потребителей составлял 1,44-1,68 грн, а начиная с первого месяца лета — 2, 64 гривен/кВт-час.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как дистанционно перевести выплаты субсидии с "Укрпочты" на банковскую карту. Для этого в режиме онлайн необходимо выполнить пять простых действий.