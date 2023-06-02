Субсидию можно получать на банковскую карту: как перевести выплаты с "Укрпочты"

Есть два варианта получения субсидии — через почту и через банк, можно переоформить выплаты самостоятельно

Украинцы, которые нуждаются в помощи для оплаты коммунальных услуг, могут оформить субсидию не выходя из дому. Получать выплаты можно как через "Укрпочту", так и на банковскую карту. Перевести субсидию с почты на банк можно дистанционно.

Это можно самостоятельно сделать на портале Пенсионного фонда, нет необходимости для этого посещать учреждение.

Как перевести выплату субсидии с "Укрпочты" на банк:

войти в личный кабинет на портале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);

найти левое боковое меню и выбрать там раздел "Коммуникации с ПФУ";

нажать пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу" и выбрать "Заявление на смену способа выплаты жилищной субсидии или льготы";

заполнить и сформировать заявление, прикрепив отсканированные копии необходимых документов;

заверить заявление КЭП и отправить на рассмотрение ПФУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, в каких случаях могут потребовать вернуть неправомерно полученную субсидию. Человек несет ответственность за предоставленные сведения о своих доходах и имуществе, определяющие право на назначение субсидии и ее размер. Законодательство предусматривает только два основания, на которых излишне выплаченная субсидия возвращается государству.