Укр

Субсидию можно получать на банковскую карту: как перевести выплаты с "Укрпочты"

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Деньги можно получать не только через "Укрпочту"
Деньги можно получать не только через "Укрпочту". Фото Pixabay

Есть два варианта получения субсидии — через почту и через банк, можно переоформить выплаты самостоятельно

Украинцы, которые нуждаются в помощи для оплаты коммунальных услуг, могут оформить субсидию не выходя из дому. Получать выплаты можно как через "Укрпочту", так и на банковскую карту. Перевести субсидию с почты на банк можно дистанционно.

Это можно самостоятельно сделать на портале Пенсионного фонда, нет необходимости для этого посещать учреждение.

Как перевести выплату субсидии с "Укрпочты" на банк:

  • войти в личный кабинет на портале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);
  • найти левое боковое меню и выбрать там раздел "Коммуникации с ПФУ";
  • нажать пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу" и выбрать "Заявление на смену способа выплаты жилищной субсидии или льготы";
  • заполнить и сформировать заявление, прикрепив отсканированные копии необходимых документов;
  • заверить заявление КЭП и отправить на рассмотрение ПФУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, в каких случаях могут потребовать вернуть неправомерно полученную субсидию. Человек несет ответственность за предоставленные сведения о своих доходах и имуществе, определяющие право на назначение субсидии и ее размер. Законодательство предусматривает только два основания, на которых излишне выплаченная субсидия возвращается государству.

Теги:
#Банк #Укрпочта #Субсидия #Субсидии