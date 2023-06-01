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Не вставая с дивана: как подать заявку на субсидию через "Дію"

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
В приложении "Дія" можно оформить субсидию Новость обновлена 01 июня 2023, 10:08
В приложении "Дія" можно оформить субсидию. Фото 24 канал

Ответ на заявку поступит в течение месяца

В связи с повышением тарифов на электроэнергию, в Украине увеличится количество тех, кто нуждается в государственной помощи для оплаты коммунальных услуг. Поэтому актуальна информация, что оформить субсидию можно дистанционно — через приложение "Дія".

Для этого потребуется авторизоваться с помощью электронной подписи, напомнило издание "Вікна".

Заявление на предоставление субсидии рассматривается в течение месяца.

Пошаговая инструкция оформления субсидии в "Дії"

  • Первый шаг — авторизация на портале "Дія" с помощью электронной подписи или BankID;
  • далее нужно открыть меню "Услуги" и раздел "Пенсии, льготы и помощь";
  • выбрать пункт "Заявление на назначение жилищных субсидий в электронной форме";
  • там необходимо заполнить заявление на субсидию с указанием адреса, необходимой льготы и информации есть ли у претендента задолженность за услуги ЖКХ. Кроме этого указывается номер личного счета и название организации, предоставляющей услугу, наличие счетчиков, данные о доходах все всех членов домохозяйства, проживающих по этому адресу;
  • после этого надо выбрать способ получения субсидии — на банковскую карту, либо на отделение Укрпочты;
  • при необходимости загружаются скрины или фото документов: справку о доходах, информации, которой нет в налоговом и Пенсионном фонде, договор аренды квартиры. Иногда есть потребность в документах,, подтверждающих, что заявитель находится в сложных жизненных обстоятельствах;
  • последний шаг — проверить правильность данных, поставить электронную подпись и нажать "Отправить".

После этого заявление будет направлено в органы соцзащиты, которые принимают решение о назначении субсидий. Решение будет не позднее чем через месяц после подачи заявления.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как получить субсидию на лето в максимальном объеме — нужно успеть подать заявление вовремя.

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