Не вставая с дивана: как подать заявку на субсидию через "Дію"

Ответ на заявку поступит в течение месяца

В связи с повышением тарифов на электроэнергию, в Украине увеличится количество тех, кто нуждается в государственной помощи для оплаты коммунальных услуг. Поэтому актуальна информация, что оформить субсидию можно дистанционно — через приложение "Дія".

Для этого потребуется авторизоваться с помощью электронной подписи, напомнило издание "Вікна".

Заявление на предоставление субсидии рассматривается в течение месяца.

Пошаговая инструкция оформления субсидии в "Дії"

Первый шаг — авторизация на портале "Дія" с помощью электронной подписи или BankID;

далее нужно открыть меню "Услуги" и раздел "Пенсии, льготы и помощь";

выбрать пункт "Заявление на назначение жилищных субсидий в электронной форме";

там необходимо заполнить заявление на субсидию с указанием адреса, необходимой льготы и информации есть ли у претендента задолженность за услуги ЖКХ. Кроме этого указывается номер личного счета и название организации, предоставляющей услугу, наличие счетчиков, данные о доходах все всех членов домохозяйства, проживающих по этому адресу;

после этого надо выбрать способ получения субсидии — на банковскую карту, либо на отделение Укрпочты;

при необходимости загружаются скрины или фото документов: справку о доходах, информации, которой нет в налоговом и Пенсионном фонде, договор аренды квартиры. Иногда есть потребность в документах,, подтверждающих, что заявитель находится в сложных жизненных обстоятельствах;

последний шаг — проверить правильность данных, поставить электронную подпись и нажать "Отправить".

После этого заявление будет направлено в органы соцзащиты, которые принимают решение о назначении субсидий. Решение будет не позднее чем через месяц после подачи заявления.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как получить субсидию на лето в максимальном объеме — нужно успеть подать заявление вовремя.