Не встаючи з дивана: як подати заявку на субсидію через "Дію"

Відповідь на заявку надійде протягом місяця

У зв’язку із підвищенням тарифів на електроенергію, в Україні збільшиться кількість тих, хто потребує державної допомоги для оплати комунальних послуг. Тому актуальна інформація, що оформити субсидію можна дистанційно через додаток "Дія".

Для цього потрібно авторизуватись за допомогою електронного підпису, нагадало видання "Вікна".

Заява про надання субсидії розглядається протягом місяця.

Покрокова інструкція оформлення субсидії у "Дії"

Перший крок — авторизація на порталі "Дія" за допомогою електронного підпису або BankID;

далі потрібно відкрити меню "Послуги" та розділ "Пенсії, пільги та допомогу";

вибрати пункт "Заява призначення житлових субсидій в електронній формі";

там необхідно заповнити заяву на субсидію із зазначенням адреси, необхідної пільги та інформації, чи має претендент заборгованість за послуги ЖКГ. Крім цього вказується номер особистого рахунку та назва організації, що надає послугу, наявність лічильників, дані про доходи всіх членів домогосподарства, які проживають за цією адресою;

після цього треба вибрати спосіб отримання субсидії — на банківську картку або відділення Укрпошти;

за потреби завантажуються скрини або фото документів: довідка про доходи, інформація, якої немає у податковому та Пенсійному фонді, договір оренди квартири. Іноді є потреба в документах, що підтверджують, що заявник перебуває у складних обставинах;

останній крок — перевірити правильність даних, поставити електронний підпис і натиснути "Надіслати".

Після цього заява буде направлена до органів соцзахисту, які ухвалюють рішення про призначення субсидій. Рішення буде не пізніше ніж через місяць після подання заяви.

Раніше "Телеграф" розповідав, як отримати субсидію на літо в максимальному обсязі – треба встигнути подати заяву вчасно.