Субсидію можна отримувати на банківську картку: як перевести виплати з "Укрпошти"

Є два варіанти отримання субсидії – через пошту та через банк, можна переоформити виплати самостійно

Українці, які потребують допомоги для оплати комунальних послуг, можуть оформити субсидію не виходячи з дому. Отримувати виплати можна як через "Укрпошту", так і на банківську картку. Перевести субсидію з пошти на банк можна дистанційно.

Це можна самостійно зробити на порталі Пенсійного фонду, немає потреби для цього відвідувати установу.

Як перевести виплату субсидії з "Укрпошти" на банк:

увійти до особистого кабінету на порталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);

знайти ліве бічне меню та вибрати там розділ "Комунікації з ПФУ";

натиснути пункт "Заява на житлову субсидію чи пільгу" та обрати "Заяву на зміну способу виплати житлової субсидії або пільги";

заповнити та сформувати заяву, прикріпивши відскановані копії необхідних документів;

завірити заяву КЕП та надіслати на розгляд ПФУ.

Раніше "Телеграф" розповідав, у яких випадках можуть вимагати повернути неправомірно отриману субсидію. Людина несе відповідальність за надані відомості про свої доходи та майно, що визначають право на призначення субсидії та її розмір. Законодавство передбачає лише дві підстави, на яких зайво виплачена субсидія повертається державі.