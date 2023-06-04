Українцям збільшать розмір субсидії на комуналку: хто почне отримувати більше

У зв’язку з підвищенням тарифів на електроенергію ще більше громадян почне звертатися за субсидіями.

Деяким українцям підвищать розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг після перегляду тарифу на електроенергію. Зараз 2,2 млн. домогосподарств отримують субсидії, а 1,3 млн. — пільги.

Про це заявила в ефірі телемарафону 1 червня заступник міністра соціальної політики Дар’я Марчак.

"Всі ті громадяни, які вже отримують субсидії, їм фактично взагалі не треба буде нічого робити, тому що субсидії для них збільшаться автоматично", - повідомила вона.

У зв’язку з підвищенням тарифів на електроенергію ще більше громадян почне звертатися за субсидіями. Таким чином кількість субсидантів зросте, а державна допомога покриватиме збільшену вартість тарифів.

"Ми працюємо над спрощенням механізму видачі субсидій як офлайн, так і онлайн", — сказала Марчак.

Держава готова до збільшення кількості людей, які потребують підтримки. У бюджеті на субсидії та пільги було закладено 37 млрд гривень.

Зазначимо, що вже з 1 червня українці платять удвічі більше за електроенергію. Раніше тариф для домашніх споживачів становив 1,44-1,68 грн, а починаючи з першого місяця літа — 2,64 грн/кВт-год.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як дистанційно перевести виплати субсидії з "Укрпошти" на банківську картку. Для цього в режимі он-лайн необхідно виконати п’ять простих дій.