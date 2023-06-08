Тарифы на свет растут: повлияют ли они на размер субсидии

Объем помощи для каждой семьи определяется индивидуально

С 1 июня тариф на свет в Украине вырос почти вдвое — если раньше для бытовых потребителей он составлял 1,44-1,68 грн., то теперь возрос до 2, 64 грн/кВт-час. В связи с этим многих интересует, что будет субсидиями, ведь платежки возрастут.

Как изменятся субсидии из-за нового тарифа на свет, рассказал глава Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус.

Он подчеркнул, что все получатели субсидий могут и дальше рассчитывать на помощь государства в оплате коммунальных услуг. Те, кто уже получает субсидию, продолжит получать ее, но, в случае необходимости, в увеличенном размере. Объем помощи для каждой семьи определяется индивидуально.

Капинус пояснил, что перерасчет субсидий в связи с повышением тарифа на электроэнергию произойдет автоматически.

"Произойдет увеличение показателя тарифа в размере субсидий, и люди получат соответствующую компенсацию в последующих периодах. Поэтому домохозяйства, действительно в сегодняшних условиях нуждающиеся в средствах, получат их в полном объеме", — подчеркнул глава Пенсионного фонда.

В то же время тем, кто до повышения тарифов не получал государственную помощь на оплату коммуналки, а теперь нуждается в ней, нужно будет обратиться в ПФУ за разъяснениями и если они имеют право на получение субсидии — оформить ее.

Как сообщал "Телеграф", ранее замминистра социальной политики Дарья Марчак заявила, что в связи с ростом тарифа на свет, количество украинцев, которые нуждаются в субсидии, возрастет, а государственная помощь будет покрывать увеличенную стоимость тарифов.