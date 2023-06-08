Тарифи на світло зростають: чи вплинуть вони на розмір субсидії

Обсяг допомоги для кожної сім’ї визначається індивідуально

З 1 червня тариф на світло в Україні зріс майже вдвічі — якщо раніше для побутових споживачів він становив 1,44-1,68 грн., то тепер зріс до 2,64 грн/кВт-год. У зв’язку з цим багато кого цікавить, що буде субсидіями, адже платіжки зростуть.

Як зміняться субсидії через новий тариф на світло, розповів голова Пенсійного фонду України Євген Капінус.

Він наголосив, що всі отримувачі субсидій можуть і надалі розраховувати на допомогу держави в оплаті комунальних послуг. Ті, хто вже отримує субсидію, продовжить отримувати її, але, у разі потреби, у збільшеному розмірі. Обсяг допомоги кожній сім’ї визначається індивідуально.

Капінус пояснив, що перерахунок субсидій через підвищення тарифу на електроенергію відбудеться автоматично.

"Відбудеться збільшення показника тарифу у розмірі субсидій, і люди отримають відповідну компенсацію в наступних періодах. Тому домогосподарства, які дійсно в сьогоднішніх умовах потребують коштів, отримають їх у повному обсязі", — наголосив глава Пенсійного фонду.

Водночас тим, хто до підвищення тарифів не отримував державної допомоги на оплату комуналки, а тепер її потребує, потрібно буде звернутися до ПФУ за роз’ясненнями і якщо вони мають право на отримання субсидії — оформити її.

Як повідомляв "Телеграф", раніше заступник міністра соціальної політики Дар’я Марчак заявила, що у зв’язку зі зростанням тарифу на світло кількість українців, які потребують субсидії, зросте, а державна допомога покриватиме збільшену вартість тарифів.