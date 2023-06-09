Дізнатися про нарахування та розмір субсидії можна у два кліки: покрокова інструкція

Можна дізнатися чи нараховано субсидію за конкретною адресою, на який період, у якому розмірі тощо

Українці, яким важко самостійно сплачувати за комунальні послуги, мають право на отримання житлової субсидії — безповоротної державної допомоги. Більшості одержувачів на період, що не опалюється, їх перенараховують автоматично, але деяким потрібно подавати заяву.

"Телеграф" розповідає, як дізнатися, чи нараховано вам субсидію і в якій сумі.

Для цього потрібно:

зайти на державний портал subsidii.ioc.gov.ua;

ввести свої особисті дані, вказавши: область, місто, вулицю, номер будинку та квартири;

пройти перевірку, що ви не робот і натиснути "Шукати".

Після цього з’явиться вікно з відповідною інформацією. Можна дізнатися чи нараховано субсидію за конкретною адресою, на який період, у якому розмірі тощо.

Нагадаємо, право на субсидію мають ті сім’ї, які мають витрачати на комунальні послуги більше ніж 15% доходу сімейного бюджету. Міністр соціальної політики Оксана Жолнович розповіла, що середні суми, які виділяються на домогосподарство в зимовий період, становлять 1500 гривень, а в неопалюваний сезон — 350-400 гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав, як тарифи на світло, що збільшилися в червні, вплинуть на розмір субсидій. Перерахунок виплат через підвищення тарифу на електроенергію відбудеться автоматично.