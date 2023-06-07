Автоматически субсидии пересчитают не всем: кому нужно обращаться в Пенсионный фонд

Не всем украинцам пересчитают субсидии автоматически

В Украине пересчет субсидий после повышения тарифов на электроснабжение будет проводиться в автоматическом режиме, но некоторым гражданам все же придется обращаться в Пенсионный фонд.

Об этом заявил глава Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус.

По его словам, за разъяснениями в ПФУ во время неотапливаемого периода придется обращаться тем семьям, которые не получали выплаты, но из-за роста тарифов они им стали положены.

"Несмотря на тяжелую ситуацию в стране, Пенсионный фонд будет и дальше регулярно осуществлять все выплаты, которые должны получать украинцы", — сказал он.

По словам руководителя ведомства, при расчете государственной помощи на время отопительного сезона ПФУ будет брать в учет количество поданных заявлений. Уже на основании этого будет известен размер субсидии, который для каждого домохозяйства рассчитывается индивидуально.

При этом Капинус отметил, что проблем с назначением субсидий быть не должно.

Ранее "Телеграф" писал о том, что как украинцам оформить субсидию, не выходя из дома.