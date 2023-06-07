Автоматически субсидии пересчитают не всем: кому нужно обращаться в Пенсионный фонд
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Не всем украинцам пересчитают субсидии автоматически
В Украине пересчет субсидий после повышения тарифов на электроснабжение будет проводиться в автоматическом режиме, но некоторым гражданам все же придется обращаться в Пенсионный фонд.
Об этом заявил глава Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус.
По его словам, за разъяснениями в ПФУ во время неотапливаемого периода придется обращаться тем семьям, которые не получали выплаты, но из-за роста тарифов они им стали положены.
"Несмотря на тяжелую ситуацию в стране, Пенсионный фонд будет и дальше регулярно осуществлять все выплаты, которые должны получать украинцы", — сказал он.
По словам руководителя ведомства, при расчете государственной помощи на время отопительного сезона ПФУ будет брать в учет количество поданных заявлений. Уже на основании этого будет известен размер субсидии, который для каждого домохозяйства рассчитывается индивидуально.
При этом Капинус отметил, что проблем с назначением субсидий быть не должно.
Ранее "Телеграф" писал о том, что как украинцам оформить субсидию, не выходя из дома.