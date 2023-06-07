Автоматично субсидії перерахують не всім: кому потрібно звертатися до Пенсійного фонду

Не всім українцям перерахують субсидії автоматично

В Україні перерахунок субсидій після підвищення тарифів на електропостачання проводитиметься в автоматичному режимі, але деяким громадянам все ж таки доведеться звертатися до Пенсійного фонду.

На цьому наголосив голова Пенсійного фонду України Євген Капінус.

За його словами, за роз’ясненнями до ПФУ під час неопалюваного періоду доведеться звертатися до тих родин, які не отримували виплати, але через зростання тарифів вони тепер їм їх можуть призначити.

"Незважаючи на важку ситуацію в країні, Пенсійний фонд і далі регулярно здійснюватиме всі виплати, які мають отримувати українці", — сказав він.

За словами керівника відомства, при розрахунку державної допомоги на час опалювального сезону ПФУ братиме до уваги кількість поданих заяв. Вже на підставі цього буде відомим розмір субсидії, який для кожного домогосподарства розраховується індивідуально.

При цьому Капінус зазначив, що проблем із призначенням субсидій не повинно бути.

Раніше "Телеграф" писав про те, що як українцям оформити субсидію, не виходячи з дому.