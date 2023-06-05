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Можна навіть не виходити з дому: як подати заяву на отримання субсидії

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публікації
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Автор
Субсидії в Україні Новина оновлена 05 червня 2023, 09:07
Субсидії в Україні. Фото naglyad.org

Які варіанти оформлення субсидії є в Україні

Субсидії в Україні призначають для громадян, які мають недостатній рівень заробітку для оплати комунальних послуг. Подати заявку на отримання компенсації можна як онлайн, так і особисто у відповідних органах.

"Телеграф" нагадує про те, які є способи для оформлення субсидії.

Для тих, хто бажає подати заяву особисто, потрібно з’явитися до уповноважених посадових осіб виконавчого органу, до ЦНАПу або Пенсійного фонду. Ще один варіант — заяву та декларацію про доходи сім’ї можна передати поштою. При цьому в Пенсійному фонді просять українців дуже ретельно перевіряти дані, що передаються, оскільки документи, оформлені не за правилами, розглядатися не будуть.

Які є способи оформлення субсидії онлайн?

  • через сайт електронних послуг ПФУ,
  • через мобільний додаток "Пенсійний фонд"
  • через портал "Дія".

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні через зростання тарифів на електроенергію має зрости і розмір компенсації на оплату комунальних послуг. У Міністерстві соціальної політики заявили, що державна допомога покриватиме збільшену вартість тарифів.

Теги:
#Тарифи #Комуналка #Субсидії