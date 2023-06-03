На підставі двох показників: покрокова інструкція, як самому визначити суму субсидії

Сума субсидії визначається індивідуально для кожної сім’ї

З 1 червня в Україні відчутно підняли тарифи на електроенергію: у середньому платіжка за світло збільшиться на 250 гривень. У зв’язку з цим кількість тих, хто потребує державної допомоги для оплати послуг ЖКГ, зросте, а розмір належної субсидії можна розрахувати самостійно.

Як це зробити, нагадали у Міністерстві соціальної політики.

Простіше кажучи, розмір субсидії — це різниця між вартістю комуналки відповідно до соціальних норм і обов’язкового платежу. Потрібно дізнатися другий показник та відняти його від загальної суми платіжки за житлово-комунальні послуги. Різниця і буде сумою субсидії.

Державна допомога визначається індивідуально кожної сім’ї з урахуванням двох чинників – складу сім’ї та її середньомісячного сукупного доходу. За цими показниками можна самому обчислити розмір належної субсидії.

Алгоритм розрахунку:

визначити середній сукупний дохід домогосподарства протягом місяця;

поділити його на кількість людей у сім’ї;

знайти співвідношення суми до прожиткового мінімуму (станом на 1 січня поточного року);

розділити отриманий показник на 2;

помножити на 15%;

перевести у гривню, помноживши показник на середньомісячний сукупний дохід;

відняти отриману суму вартості комуналки.

Пояснимо на прикладі сім’ї, яка складається з батька, матері та дитини. Батьки працюють та отримують по 7 500 грн на місяць (сукупний дохід 15 000 грн.) Дохід на одного члена сім’ї – 5 000 грн (15 000 поділити на 3). Далі треба знайти співвідношення: прожитковий мінімум на 1 січня 2023 року – 2 589 грн. Ділимо 5000 на 2589 і отримуємо 1,93.

Цей показник знову ділимо на 2 та отримаємо 0,96. Тепер потрібно визначити відсоток обов’язкової плати: 0,96 : 15% = 14%. Отже, платіж, який потрібно платити сім’ї, становить 15 000 : 0,14 = 2 100 грн.

Це означає, що якщо вартість послуг ЖКГ для цієї сім’ї більша за 2 100 грн, різницю покриватиме держава. При цьому субсидія призначається лише сім’ям, які витрачають на комуналку понад 15% доходів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як подати заявку на субсидію через "Дію".