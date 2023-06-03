На основании двух показателей: пошаговая инструкция, как самому определить сумму субсидии

Сумма субсидии определяется индивидуально для каждой семьи

С 1 июня в Украине ощутимо подняли тарифы на электроэнергию: в среднем, платежка за свет увеличится на 250 гривен. В связи с этим количество тех, кто нуждается в государственной помощи для оплаты услуг ЖКХ возрастет, а размер положенной субсидии можно рассчитать самостоятельно.

Как это сделать, напомнили в Министерстве социальной политики.

Проще говоря, размер субсидии — это разница между стоимостью коммуналки в соответствии с социальными нормами и обязательным платежом. Нужно узнать второй показатель и отнять его от общей суммы за жилищно-коммунальные услуги. Разница и будет суммой субсидии.

Государственная помощь определяется индивидуально для каждой семьи с учетом двух факторов – состава семьи и ее среднемесячного совокупного дохода. На основании этих показателей можно самому вычислить размер положенной субсидии.

Алгоритм расчета:

определить средний совокупный доход домохозяйства за месяц;

разделить его на количество людей в семье;

найти соотношение суммы к прожиточному минимуму (по состоянию на 1 января текущего года);

разделить полученный показатель на 2;

умножить на 15%;

перевести в гривну, умножив показатель на среднемесячный совокупный доход;

вычесть полученную сумму из стоимости коммуналки.

Поясним на примере семьи, состоящей из отца, матери и ребенка. Родители работают и получают по 7 500 грн в месяц (совокупный доход 15 000 грн.) Доход на одного члена семьи – 5 000 грн (15 000 разделить на 3). Далее надо найти соотношение: прожиточный минимум на 1 января 2023 года — 2 589 грн. Делим 5 000 на 2 589 и получаем 1,93.

Этот показатель снова делим на 2 и получим 0,96. Теперь нужно определить процент обязательной платы: 0,96 : 15% = 14%. Значит платеж, который нужно платить семье, составляет 15 000 : 0,14 = 2 100 грн.

Это значит, что если стоимость услуг ЖКХ для этой семьи больше 2 100 грн, разницу будет покрывать государство. При этом субсидия назначается только тем семьям, которые тратят на коммуналку более 15% доходов.

Ранее "телеграф" рассказывал, как подать заявку на субсидию через "Дію".