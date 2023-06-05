Можно даже не выходить из дома: как подать заявление на получение субсидии

Какие варианты оформления субсидии есть в Украине

Субсидии в Украине назначают для граждан, у которых недостаточный уровень заработка для оплаты коммунальных услуг. Подать заявку на получение компенсации можно как онлайн, так и лично в соответствующих органах.

"Телеграф" напоминает о том, какие есть способы для оформления субсидии.

Для тех, кто желает подать заявление лично, нужно явиться к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа, в ЦНАП или Пенсионный фонд. Еще один вариант — заявление и декларацию о доходах семьи можно передать по почте. При этом в Пенсионном фонде просят украинцев очень тщательно проверять передаваемые данные, так как документы, оформленные не по правилам, рассматриваться не будут.

Какие есть способы оформления субсидии онлайн:

через сайт электронных услуг ПФУ,

через мобильное приложение "Пенсионный фонд"

через портал "Дия".

Ранее Телеграф писал о том, что в Украине из-за ростов тарифов на электроэнергию должен вырасти и размер компенсации на оплату коммунальных услуг. В Министерстве социальной политики заявили, что государственная помощь будет покрывать увеличенную стоимость тарифов.