В Украине возрастет число получателей субсидий: с чем это связано и хватит ли денег в бюджете

В 2023 году в бюджет на выплату субсидий заложено 37 млрд грн

С 1 июня в Украине ощутимо увеличился тариф на свет — почти вдвое. В связи с этим возрастет количество украинцев, которые для оплаты коммунальных платежей будут нуждаться в государственной помощи, также вырастет и сама сумма субсидии.

Хватит ли в бюджете денег на выплаты субсидий после роста тарифа на электроэнергию, рассказала член Бюджетного Комитета Веровной Рады Леся Забуранная.

"Очевидно, что с ростом тарифов на электроэнергию количество людей, которые будут иметь право в соответствии с законодательством претендовать на субсидию, увеличится. В то же время программа компенсации разницы между коммерческим тарифом и тарифом для обычных граждан была, эти средства есть в бюджете. Я убеждена, что все люди, которые подадут документы на субсидию, будут обеспечены в полной мере", — отметила она.

Забуранная уточнила, что в 2023 году в бюджет на выплату субсидий заложено 37 млрд грн. Сейчас в Украине субсидии получают около 2,2 млн. граждан, еще 1,3 млн. человек пользуются льготами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украине пересчет субсидий после повышения тарифов на электроснабжение будет проводиться в автоматическом режиме, но некоторым гражданам все же придется обращаться в Пенсионный фонд.