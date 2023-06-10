В Україні зросте кількість одержувачів субсидій: з чим це пов’язано і чи вистачить грошей у бюджеті

У 2023 році до бюджету на виплату субсидій закладено 37 млрд грн

З 1 червня в Україні відчутно збільшився тариф на світ майже вдвічі. У зв’язку з цим зросте кількість українців, які для оплати комунальних платежів потребуватимуть державної допомоги, також зросте сама сума субсидії.

Чи вистачить у бюджеті грошей на виплати субсидій після зростання тарифу на електроенергію, розповіла член Бюджетного Комітету Верховної Ради Леся Забуранна.

"Очевидно, що зі зростанням тарифів на електроенергію кількість людей, які матимуть право відповідно до законодавства претендувати на субсидію, збільшиться. Водночас програма компенсації різниці між комерційним тарифом та тарифом для звичайних громадян була, ці кошти є у бюджеті. Я переконана, що всі люди, які подадуть документи на субсидію, будуть забезпечені повною мірою", — зазначила вона.

Забуранна уточнила, що у 2023 році до бюджету на виплату субсидій закладено 37 млрд грн. Наразі в Україні субсидії отримують близько 2,2 млн. громадян, ще 1,3 млн. людей користуються пільгами.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україні перерахунок субсидій після підвищення тарифів на електропостачання проводитиметься в автоматичному режимі, але деяким громадянам все ж таки доведеться звертатися до Пенсійного фонду.