Автоматически не пересчитают: кому нужно подать повторную заявку на получение субсидии летом
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Некоторым категориям жилищная субсидия на следующий срок назначается только по личному обращению
С мая украинцы начали получать субсидии на неотапливаемый период, большинству их переназначили автоматически, но некоторым для этого нужно заново подавать заявку.
Это касается тех, кто арендует жилье, оплачивает коммунальные услуги и получает субсидию по адресу проживания, сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.
Там напомнили все случаи, когда для получения субсидии на неотапливаемый период необходимо личное обращение.
На следующий срок жилищная субсидия назначается только по личному обращению, когда:
- члены домохозяйства арендуют жилые помещения для проживания, за которые платят жилищно-коммунальные услуги;
- количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;
- домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, жесткого и жидкого печного бытового топлива;
- в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица, получающие субсидию по адресу, отличному от места регистрации.
Подать документы на назначение жилищных субсидий и льгот можно дистанционно, через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Как сообщал "Телеграф", министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала, что в Украине планируют упростить механизм получения субсидий.