Укр

Автоматически не пересчитают: кому нужно подать повторную заявку на получение субсидии летом

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Многие украинцы имеют право на помощь для оплаты коммуналки
Многие украинцы имеют право на помощь для оплаты коммуналки. Фото zoda.gov.ua

Некоторым категориям жилищная субсидия на следующий срок назначается только по личному обращению

С мая украинцы начали получать субсидии на неотапливаемый период, большинству их переназначили автоматически, но некоторым для этого нужно заново подавать заявку.

Это касается тех, кто арендует жилье, оплачивает коммунальные услуги и получает субсидию по адресу проживания, сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Там напомнили все случаи, когда для получения субсидии на неотапливаемый период необходимо личное обращение.

На следующий срок жилищная субсидия назначается только по личному обращению, когда:

  • члены домохозяйства арендуют жилые помещения для проживания, за которые платят жилищно-коммунальные услуги;
  • количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;
  • домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, жесткого и жидкого печного бытового топлива;
  • в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица, получающие субсидию по адресу, отличному от места регистрации.

Подать документы на назначение жилищных субсидий и льгот можно дистанционно, через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Как сообщал "Телеграф", министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала, что в Украине планируют упростить механизм получения субсидий.

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