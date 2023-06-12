Автоматически не пересчитают: кому нужно подать повторную заявку на получение субсидии летом

Некоторым категориям жилищная субсидия на следующий срок назначается только по личному обращению

С мая украинцы начали получать субсидии на неотапливаемый период, большинству их переназначили автоматически, но некоторым для этого нужно заново подавать заявку.

Это касается тех, кто арендует жилье, оплачивает коммунальные услуги и получает субсидию по адресу проживания, сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Там напомнили все случаи, когда для получения субсидии на неотапливаемый период необходимо личное обращение.

На следующий срок жилищная субсидия назначается только по личному обращению, когда:

члены домохозяйства арендуют жилые помещения для проживания, за которые платят жилищно-коммунальные услуги;

количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;

домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, жесткого и жидкого печного бытового топлива;

в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица, получающие субсидию по адресу, отличному от места регистрации.

Подать документы на назначение жилищных субсидий и льгот можно дистанционно, через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Как сообщал "Телеграф", министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала, что в Украине планируют упростить механизм получения субсидий.