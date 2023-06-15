Чи отримують субсидії українці, які опинилися в окупації: подробиці

Субсидію виплачують, незважаючи на те, що люди не мають можливості оновити дані щодо комуналки

Деяким українцям потрібно наново подати заявку для отримання субсидії у період, що не опалюється. Допомога на оплату комуналки виплачується, в тому числі, і мешканцям окупованих територій, навіть якщо вони не мають змоги оновити дані про витрати на комуналку.

Про це розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович під час телемарафону.

Вона пояснила, що допомога людям сплачується, гроші приходять на банківські картки.

"Ми їх платимо. Субсидія монетизована — вона приходить на картки громадянам. І ми маємо постанову, яка передбачає певний алгоритм. Люди не можуть оновити дані про свою комуналку. Ми її розраховуємо за даними минулого року і відповідно продовжуємо платити навіть для тих людей, які в окупації, щоб вони могли вижити за тих умов, в яких вони перебувають", — зазначила вона.

Міністр також нагадала, що з 1 липня відбудеться верифікація субсидій, але вона буде максимально автоматичною, щоб люди не мали незручностей через такі перевірки.

Раніше "Телеграф" розповідав, у якому разі житлову субсидію можуть призначити неповнолітньому.