Получают ли субсидии украинцы, оказавшиеся в оккупации: подробности

Субсидию выплачивают, несмотря на то, что люди не имеют возможности обновить данные по коммуналке

Некоторым украинцам нужно заново подать заявку для получения субсидии в неотапливаемый период. Помощь на оплату коммуналки выплачивается, в том числе, и жителям оккупированных территорий, даже если они не имеют возможности обновить данные о своих расходах на коммуналку.

Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович во время телемарафона.

Она пояснила, что помощь людям выплачивается, деньги приходят на банковские карты.

"Мы их платим. Субсидия монетизированна — она приходит на карточки гражданам. И у нас есть постановление, предусматривающее определенный алгоритм. Люди не могут обновить данные о своей коммуналке. Мы ее рассчитываем по данным прошлого года и соответственно продолжаем платить даже для тех людей, которые в оккупации, чтобы они могли выжить в тех условиях, в которых они находятся", — отметила она.

Министр также напомнила, что с 1 июля состоится верификация субсидий, но она будет максимально автоматической, чтобы люди не имели неудобств в связи с такими проверками.

Ранее "Телеграф" рассказывал, в каком случае жилищную субсидию могут назначить несовершеннолетнему.