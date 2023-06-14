Несовершеннолетние украинцы тоже могут получать субсидию: в каком случае

Несовершеннолетним, которые остались без родителей субсидию назначают по заявлению опекуна

Государство, в случае потребности, помогает гражданам оплачивать коммунальные услуги, более того, механизм получения субсидий хотят упростить. Их могут назначать несовершеннолетним, оставшимся без родительской опеки, но только по заявлению опекуна.

Об этом рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда в Запорожской области.

"В случае, когда в жилых помещениях (домах) зарегистрированы (задекларированы) несовершеннолетние дети, оставшиеся без родительской опеки (попечительства), и/или недееспособные лица трудоспособного возраста, над которыми установлена опека, жилищная субсидия назначается по заявлению опекуна (попечителя)", — пояснили там.

Отмечается, что в этом случае размер субсидии рассчитывается исходя из размера пенсии в связи с потерей кормильца и других видов пенсии и социальных выплат, которые получает опекун на детей.

При этом, размер пенсии в связи с потерей кормильца, других видов пенсии и социальных выплат, которые получает опекун на детей, не учитываются в его совокупный доход в случае обращения за назначением жилищной субсидии по зарегистрированному месту жительства.

В то же время, субсидия не назначается, если несовершеннолетние (кроме студентов дневной формы обучения, место жительства которых зарегистрировано в общежитиях), имея родителей, зарегистрированы в жилом помещении сами.

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